Difunden video de Laura Spoya riéndose cuando estaba siendo socorrida por bomberos tras accidente

Expareja de Laura Spoya revela que sus hijos no saben nada sobre el accidente de la modelo

El padre de los hijos de Laura Spoya, Brian Rullan reveló la situación de su familia tras el accidente. 

    Expareja de Laura Spoya revela que sus hijos no saben nada sobre el accidente de la modelo
    Luego de que se confirmara que Laura Spoya permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), su expareja Brian Rullan se pronunció en el programa Mesa Caliente y contó que han decidido manejar la situación con mucha discreción.

    El empresario mexicano explicó que este viernes 13 de febrero la conductora de La Manada será intervenida quirúrgicamente, ya que sufrió la fractura de dos vértebras. Aunque señaló que no se trata de una operación extremadamente riesgosa, reconoció que igual genera preocupación.

    “Ella está bien, tiene el tema de las vértebras y la van a operar. No es una cirugía demasiado complicada, pero al mismo tiempo en mi opinión sí es complicado. Solamente he hablado con Laura y con Tef”, comentó.

    PUEDES LEER: Laura Spoya rompe su silencio tras accidente y rechaza que el alcohol causara el choque: “Inventan cada cosa”

    Durante una llamada en vivo al programa, también fue consultado sobre cómo están sus hijos tras el accidente. En ese momento, reveló que han optado por no contarles lo sucedido para evitar angustiarlos.

    “Uno tiene que estar ahí siempre (…) No, millones. Por eso no saben nada, así lo estamos manteniendo, no saben nada, ahorita no saben nada y están tranquilos. Saben que su mamá está trabajando y así es como lo hemos manejado”, explicó, dejando claro que buscan proteger a los pequeños.

    Brian también adelantó que pronto regresará a Perú para acompañar a Laura y brindarle apoyo en este momento delicado. Más que centrarse en las especulaciones sobre lo ocurrido, pidió enfocarse en su recuperación.

    “Lo único que les puedo decir en vez de preocuparse en qué fue lo que pasó, hay que preocuparnos de que esté bien. Lo único que importa es que Lau sabe qué pasó, lo único que está en mi cabeza es cuándo se va a recuperar y cómo se va a recuperar. Es lo único que me importa en este momento”, expresó.

    Sobre si ha podido comunicarse con ella, confirmó que sí han intercambiado mensajes, aunque prefirió no dar detalles de esas conversaciones.

    “Hemos hablado por mensaje, está agitada y preocupada, muchas cosas. Pero al fin del día son temas que debemos mantener privado para ella. Ella está bien y sabemos que la van a operar”, concluyó.

    ;