Difunden video de Laura Spoya RIÉNDOSE cuando estaba siendo socorrida por bomberos tras accidente | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Atv

Laura Spoya atraviesa una fuerte controversia luego de protagonizar un accidente vehicular al impactar su camioneta contra una pared en Surco durante la madrugada del 12 de febrero. Las versiones sobre lo ocurrido no tardaron en multiplicarse, sobre todo porque la modelo ofreció explicaciones distintas sobre el hecho.

Inicialmente, Spoya indicó ante la Policía que se había quedado dormida debido al cansancio acumulado por el trabajo. Sin embargo, en una entrevista con Magaly Medina, cambió su relato y sostuvo que perdió el control del vehículo al no poder maniobrar correctamente una curva.

A esto se sumó otro elemento que generó comentarios: horas antes del accidente, la ex Miss Perú había asistido a una reunión junto a Mario Irivarren, donde hubo consumo de alcohol. Spoya aseguró que permaneció en el lugar hasta las 3 de la mañana, pero afirmó que no bebió, lo que despertó dudas en la conductora del programa.

El video que llamó la atención

En medio de la polémica, el programa Magaly TV: La Firme difundió un video que generó aún más comentarios. En las imágenes se observa a Laura Spoya dentro del vehículo, vistiendo pijama, mientras era auxiliada por bomberos que le colocaban cuidadosamente un collarín ante la posibilidad de una lesión en la columna.

Lo que sorprendió fue su actitud en ese momento. Mientras recibía atención, la conductora comenzó a reírse y a hacer referencia a su programa La Manada, el cual finalmente fue cancelado esa semana.

“Mañana claramente no va a haber programa”, dijo entre risas.

Al escucharla, uno de los rescatistas, visiblemente confundido, le preguntó:

“¿Mañana no habrá programa?”

“No”, respondió ella.

“No, tranquila...”, añadió el hombre mientras intentaba que se mantuviera quieta, ya que sus carcajadas provocaban que moviera parte del cuerpo.

Por otro lado, el programa Q’ Bochinche, conducido por Samuel Suárez, reveló que el dosaje etílico practicado a la modelo arrojó 0.2 de alcohol en sangre. Si bien esta cifra se encuentra dentro del límite permitido, el resultado no evitó que surgieran interrogantes sobre las verdaderas causas que la llevaron a perder el control del volante a altas horas de la madrugada.