Revelan el grado de alcohol que habría tenido Laura Spoya en la sangre

Difunden video de Laura Spoya riéndose cuando estaba siendo socorrida por bomberos tras accidente

Magaly Medina reveló un insólito video de Laura Spoya siendo auxiliada por los bomberos. 

    Difunden video de Laura Spoya riéndose cuando estaba siendo socorrida por bomberos tras accidente
    Difunden video de Laura Spoya RIÉNDOSE cuando estaba siendo socorrida por bomberos tras accidente | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Atv
    Difunden video de Laura Spoya riéndose cuando estaba siendo socorrida por bomberos tras accidente

    Laura Spoya atraviesa una fuerte controversia luego de protagonizar un accidente vehicular al impactar su camioneta contra una pared en Surco durante la madrugada del 12 de febrero. Las versiones sobre lo ocurrido no tardaron en multiplicarse, sobre todo porque la modelo ofreció explicaciones distintas sobre el hecho.

    Inicialmente, Spoya indicó ante la Policía que se había quedado dormida debido al cansancio acumulado por el trabajo. Sin embargo, en una entrevista con Magaly Medina, cambió su relato y sostuvo que perdió el control del vehículo al no poder maniobrar correctamente una curva.

    A esto se sumó otro elemento que generó comentarios: horas antes del accidente, la ex Miss Perú había asistido a una reunión junto a Mario Irivarren, donde hubo consumo de alcohol. Spoya aseguró que permaneció en el lugar hasta las 3 de la mañana, pero afirmó que no bebió, lo que despertó dudas en la conductora del programa.

    PUEDES LEER: Laura Spoya CAMBIA SU VERSIÓN con Magaly y revela qué pasó realmente en el accidente

    El video que llamó la atención

    En medio de la polémica, el programa Magaly TV: La Firme difundió un video que generó aún más comentarios. En las imágenes se observa a Laura Spoya dentro del vehículo, vistiendo pijama, mientras era auxiliada por bomberos que le colocaban cuidadosamente un collarín ante la posibilidad de una lesión en la columna.

    Lo que sorprendió fue su actitud en ese momento. Mientras recibía atención, la conductora comenzó a reírse y a hacer referencia a su programa La Manada, el cual finalmente fue cancelado esa semana.

    • “Mañana claramente no va a haber programa”, dijo entre risas.
    • Al escucharla, uno de los rescatistas, visiblemente confundido, le preguntó:
    • “¿Mañana no habrá programa?”
    • “No”, respondió ella.
    • “No, tranquila...”, añadió el hombre mientras intentaba que se mantuviera quieta, ya que sus carcajadas provocaban que moviera parte del cuerpo.

    Por otro lado, el programa Q’ Bochinche, conducido por Samuel Suárez, reveló que el dosaje etílico practicado a la modelo arrojó 0.2 de alcohol en sangre. Si bien esta cifra se encuentra dentro del límite permitido, el resultado no evitó que surgieran interrogantes sobre las verdaderas causas que la llevaron a perder el control del volante a altas horas de la madrugada.

    Asimismo, Laura negó haber visitado otros locales después de la reunión con Mario Irivarren. No obstante, Magaly Medina puso en duda esa versión al señalar que en La Molina, donde se habría realizado la fiesta, los establecimientos cierran a las 2:00 a. m. y no permiten la venta de alcohol después de las 11:00 p. m.

    SOBRE EL AUTOR:
    Difunden video de Laura Spoya riéndose cuando estaba siendo socorrida por bomberos tras accidente
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    ;