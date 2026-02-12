Laura Spoya rompió su silencio y explicó cómo ocurrió su accidente en Surco. Negó haber bebido alcohol y el parte policial reveló nuevos detalles.

Después de horas marcadas por versiones contradictorias y especulaciones en redes sociales, Laura Spoya decidió hablar y ofrecer su versión directa sobre el accidente que sufrió en Surco. La exreina de belleza se comunicó con la producción de 'Magaly TV La Firme', conducido por Magaly Medina, para aclarar lo ocurrido la madrugada del jueves 12 de febrero.

Su testimonio buscó frenar rumores y explicar con detalle cómo se produjo el despiste que terminó con su camioneta impactando contra un muro.

Laura Spoya comparte su versión sobre el accidente

Según explicó, el incidente se originó por un error al tomar una curva en la avenida El Polo. “Entré muy mal a esa curva y la llanta trepó al muro. No supe maniobrar, quizá menos cansada hubiera reaccionado mejor, no lo sé”, declaró, asumiendo responsabilidad en lo sucedido.

Spoya también descartó tajantemente que el alcohol haya influido en el accidente, luego de que circularan comentarios en redes por unas historias en las que aparecía en un cumpleaños junto a Mario Irivarren.

“Unos sorbos a la chela, creo, pero tipo 10 p.m., ni media cerveza. Ni Tef ni yo estábamos tomando”, afirmó. Además, recordó que usualmente no conduce después de reuniones sociales: “Sabes que tengo chofer siempre”.

Otro aspecto que llamó la atención fue que, al momento del choque, ya se encontraba en pijama. “No tiene sentido que haya salido de una fiesta en pijama”, comentó, desmintiendo versiones que la vinculaban con una salida nocturna.

Pese a las lesiones en la columna que la mantienen bajo observación médica, la conductora optó por un mensaje de alivio: “Lo único que sé es que estoy viva, jodida de la columna, pero viva y no pasó a mayores”.

¿Qué dice el parte policial?

En paralelo, se difundió el parte oficial de la comisaría PNP Monterrico, donde se consignan los primeros reportes del accidente. El documento precisa que el suboficial encargado recibió una alerta desde serenazgo sobre un despiste en la zona.

“El instructor ST3 PNP Álvarez Obregón Víctor Aurelio, encontrándose en servicio de patrullaje, recibí una llamada de central de radio de serenazgo. Llegando al lugar se constató despiste de un vehículo (…) conducido por la Srt. Laura Spoya (…) quien manifestó de haberse quedado dormida por el cansancio del trabajo”, se lee en el parte.