Magaly Medina RESPONDE sin pelos en la lengua sobre su cirugía: “Mi cara es mi mayor inversión”

Magaly Medina no ha tenido reparo para hablar sobre la operación estética que se hizo y se defendió de los haters.

Desde que Magaly Medina reveló que una de las razones de su viaje a Argentina era realizarse algunos retoques faciales, le llovieron las críticas, pero fiel a su estilo no hizo caso a los haters. Es más, día a día compartía a través de su Instagram su recuperación luego de su cirugía estética.

La periodista de espectáculos indicó que su “cara es su mayor inversión”, por ello logró convencer a su doctor para que hablé sobre el tipo de intervención que le hizo, Deep plane facelift, también llamado lifting facial profundo.

“(…) solo opera tres personas a la semana, una persona al día, porque trabaja como un artesano. Se dedica muchas horas para lograr el resultado del que luego las pacientes no nos quejemos. Estoy feliz por el resultado”, comentó la popular ‘Urraca’.

Magaly responde a las críticas sobre el rating en el estreno de su programa: “Sin bots hice 60k”

El arranque de temporada de Magaly Medina no pasó desapercibido. Tras conocerse que su programa marcó 7 puntos de rating este martes 10 de febrero, la conductora salió al frente para defender el desempeño de su espacio y poner sobre la mesa un tema que —según ella— pocos mencionan: el “colchón” televisivo previo a su emisión.

Lejos de quedarse callada, la figura de ATV utilizó su propia vitrina para responder a los comentarios y dejar clara su postura sobre las cifras.

“Muy mala suerte con los colchones”: la respuesta de Magaly

Durante su programa, Medina explicó que el resultado podría estar influenciado por el bloque anterior, deslizando lo que muchos interpretaron como una indirecta hacia el nuevo espacio conducido por Suheyn Cipriani y Miguel Arce.

“Hemos dicho desde hace tiempo que la televisión no es la de antes, y lamentablemente yo tengo muy mala suerte con los colchones, qué les vamos a hacer. Elegí firmar por este canal. En vivo, en YouTube, sin bots pagados, sin tiktokers contratados y nada de ayuda, 60k conectados. Algo que ya quisieran muchos streamings, esto es orgánico, nadie tiene plata para bots. Pero sí, hay que decirlo porque nadie más lo va a decir”, expresó con firmeza.

La conductora enfatizó que su comunidad digital también es parte importante del alcance del programa, destacando la conexión simultánea que logró en YouTube durante la transmisión en vivo.

Rating vs. YouTube: el nuevo termómetro del espectáculo

Magaly también cuestionó la forma tradicional de medir el éxito televisivo. Según sostuvo, el rating no refleja el impacto total cuando se consideran las vistas en plataformas digitales.

“Orgánicamente hacemos más que cualquier streamer, pueden guardarse sus comentarios porque es es totalmente cierto. Hay gente que ve más en YouTube, así son las nuevas generaciones. Pero muchísimas gracias por vernos”, concluyó.