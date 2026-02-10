Magaly Medina reaparece con pañuelo y lentes en la nueva temporada: ¿será el combo de accesorios de la temporada? | Composición Wapa | Instagram

Magaly Medina volvió a las pantallas este lunes 9 de febrero y no solo dio que hablar por el nuevo ampay vinculado al futbolista Gianluca Lapadula. Su ingreso encendió la expectativa tras su reciente cirugía facial, y fiel a su estilo, apareció con dos accesorios que no pasaron desapercibidos: lentes de sol y pañoleta en la cabeza. Más allá del look, su actitud irónica y segura hizo que muchos se preguntaran si este dúo marcará tendencia esta temporada.

Magaly vuelve a la TV con estilo top: ¿lentes y pañoleta en tendencia?

Recordemos que Magaly Medina es una de las conductoras de TV amante de las nuevas tendencias en moda. En varias ocasiones ha asistido como espectadora a pasarelas de la semana de la moda para conocer los estilos más recientes. Esta vez, su look ha llevado a muchos a preguntarse si la combinación de lentes de sol y pañoleta en la cabeza puede ser un gran acierto fashion. Al ver referencias en celebridades internacionales, todo indica que sí.

En esta aparición, la conductora abrió su programa por todo lo alto, dejando a miles de espectadores con la intriga sobre su imagen tras meses fuera de la TV. Lució un veraniego vestido rojo, lentes de sol negros y una pañoleta llevada como capucha, además de otra en la mano. Así reapareció, fiel a su estilo llamativo y marcando presencia desde el primer minuto en el set.

Así lo llevan las influencers y famosas

Si quieres lucir chic y a la moda, este combo de accesorios está dando que hablar. Popular en los años 50 y 60, el pañuelo regresa más fuerte que nunca, aportando un toque sofisticado a cualquier look. Puede usarse cubriendo la cabeza, como diadema o jugando con nudos y colores. Celebridades ya lo adoptaron como su accesorio favorito, consolidando al pañuelo como la pieza estrella de la temporada primavera-verano 2026.

Con la lección aprendida, pasemos a su manual de uso. Porque no hay una sola manera correcta de llevarlo.