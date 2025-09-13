Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de agua en Lima sábado 13 de septiembre: Sedapal suspende servicio en este distrito

Magaly Medina rompe esquemas y sorprende con mini vestido vibrante a sus 62 años

Magaly Medina impacta en redes con mini vestido ceñido que resalta su figura, imponiendo estilo, poder y seguridad a sus 62 años.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Magaly Medina rompe esquemas y sorprende con mini vestido vibrante a sus 62 años
    Magaly Medina | Composición Wapa | Instagram
    Magaly Medina rompe esquemas y sorprende con mini vestido vibrante a sus 62 años

    Magaly Medina, la conductora de televisión más popular por su estilo imponente y presencia radiante, volvió a captar la atención de sus seguidores. Esta vez, dejó a un lado los vestidos minis tradicionales y los atuendos casuales para mostrar un estilo juvenil y sofisticado.

    A través de sus redes sociales compartió varias fotografías donde lució un mini vestido, botas maxi y una casaca, combinando un look veraniego que refleja frescura, confianza y la energía propia de la juventud, imponiendo tendencia a sus 62 años.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Sully Saenz conquista las calles italianas con un vestido amarillo lleno de glamour y luz

    ¿Cuál fue el look de Magaly Medina?

    Magaly Medina rompe esquemas una vez más al apostar por un look atrevido que pocas se atreven a lucir a su edad. La conductora combinó un mini vestido borgoña, ceñido al cuerpo, con botas de caña alta negras, creando un contraste elegante y moderno. Para darle un toque rockero, sumó una casaca de cuero negra y una cartera de hombro con detalles plateados, mientras que los lentes de sol negros y los accesorios minimalistas completaron el look.

    Esta combinación demuestra cómo equilibrar sofisticación y audacia, jugando con tonos oscuros y cortes juveniles. El conjunto refleja tendencia, estilo y seguridad, mostrando que la moda no tiene edad y que los detalles en accesorios y texturas marcan la diferencia en un outfit impactante y actual.

    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Maria Pia, Anna Carina y Micaela Bedin derrochan elegancia con looks minimalistas en evento de moda

    Usuarios reacionan al post de Medina

    Los seguidores de Magaly Medina no tardaron en reaccionar a su publicación, dejando comentarios como ¡Me encanta Magaly! y ¡Regia, me encanta!, acompañados de emojis de fuego y corazón, resaltando su belleza y estilo único, demostrando cómo la conductora sigue rompiendo esquemas y marcando tendencia en cada temporada del año.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly Medina rompe esquemas y sorprende con mini vestido vibrante a sus 62 años
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Mamá Criolla

    Bocaditos Dulces o Salados (50-100-200-300) en Mamá criolla ¡tartaletas, alfajores y más!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Q Spa & Wellness

    Full day Spa para uno o dos con masajes y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;