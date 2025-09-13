Magaly Medina rompe esquemas y sorprende con mini vestido vibrante a sus 62 añosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Magaly Medina, la conductora de televisión más popular por su estilo imponente y presencia radiante, volvió a captar la atención de sus seguidores. Esta vez, dejó a un lado los vestidos minis tradicionales y los atuendos casuales para mostrar un estilo juvenil y sofisticado.
A través de sus redes sociales compartió varias fotografías donde lució un mini vestido, botas maxi y una casaca, combinando un look veraniego que refleja frescura, confianza y la energía propia de la juventud, imponiendo tendencia a sus 62 años.
¿Cuál fue el look de Magaly Medina?
Magaly Medina rompe esquemas una vez más al apostar por un look atrevido que pocas se atreven a lucir a su edad. La conductora combinó un mini vestido borgoña, ceñido al cuerpo, con botas de caña alta negras, creando un contraste elegante y moderno. Para darle un toque rockero, sumó una casaca de cuero negra y una cartera de hombro con detalles plateados, mientras que los lentes de sol negros y los accesorios minimalistas completaron el look.
Esta combinación demuestra cómo equilibrar sofisticación y audacia, jugando con tonos oscuros y cortes juveniles. El conjunto refleja tendencia, estilo y seguridad, mostrando que la moda no tiene edad y que los detalles en accesorios y texturas marcan la diferencia en un outfit impactante y actual.
Usuarios reacionan al post de Medina
Los seguidores de Magaly Medina no tardaron en reaccionar a su publicación, dejando comentarios como ¡Me encanta Magaly! y ¡Regia, me encanta!, acompañados de emojis de fuego y corazón, resaltando su belleza y estilo único, demostrando cómo la conductora sigue rompiendo esquemas y marcando tendencia en cada temporada del año.