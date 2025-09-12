Paris Jackson y Ester Expósito dejaron atrás rumores de enemistad y se mostraron cómplices y sonrientes en la primera fila del desfile.

Hace un año, Desigual celebraba 40 años con un desfile que no solo mostró lo más icónico de la marca, sino que también encendió rumores sobre Paris Jackson y Ester Expósito, cuya interacción en primera fila fue mínima y tensa. Hoy, en su reciente presentación en Barcelona, la historia cambió por completo: ambas compartieron la primera fila con una química evidente, desmintiendo cualquier enemistad y sorprendiendo a todos con su complicidad y estilo frente a las cámaras.

El reencuentro de Ester Expósito y Paris Jackson

El momento más comentado del desfile se vivió justo antes de que comenzara la pasarela. Ester Expósito llegó a tiempo y se acomodó junto a Paris Jackson, saludándola con calidez y naturalidad, dejando atrás cualquier rastro de la incomodidad percibida el año pasado. Los asistentes, sorprendidos, captaron el gesto con sus teléfonos, confirmando que no existe rivalidad entre ambas.

Durante los minutos previos, se les vio conversando, intercambiando sonrisas y comentarios, evidenciando una relación cordial e incluso amistosa. Este breve pero significativo intercambio se convirtió en uno de los highlights del evento, demostrando que los rumores mediáticos a menudo distorsionan la realidad y que la complicidad entre estrellas puede ser mucho más auténtica de lo que se cree.

Paris Jackson y Ester Expósito y sus looks explosivos en desfile

Más allá de sus intercambios, sus elecciones de vestuario también acapararon todas las miradas. Paris Jackson eligió un look boho chic con un mini vestido estampado en tie dye y un pronunciado escote en V, ideal para mostrar su tatuaje en el pecho. Combinó varios accesorios que aportaban carácter, aunque el verdadero protagonista fueron sus botas altas estilo biker, que le dieron un toque de fuerza y actitud a su conjunto.