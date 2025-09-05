Wapa.pe
    Hija de Christian Meier | Composición Wapa | Instagram
    Gia Meier, hija menor de Christian Meier y Marisol Aguirre, culminó sus estudios en la prestigiosa escuela de moda Istituto Marangoni, con sedes en Milán, París, Londres y Miami. A sus 21 años, la joven, que ya ha desfilado y posado para reconocidas marcas, celebró este importante logro en su vida. En Instagram compartió fotos de su graduación y su elegante look, acompañada de su madre.

    Gia Meier celebra y deslumbra en su graduación de al escuela de modas

    Gia Meier y su desfile en el Fashion Week de Madrid 2025

    Gia Meier, la modelo peruana, brilló en la Semana de la Moda de Madrid 2025, formando parte del staff de modelos para el desfile de la colección Hall de la firma española Devota & Lomba, celebrado en el hotel JW Marriott. Su participación refleja su estrategia de ascenso en la moda internacional. En entrevista con la revista COSAS, Gia destacó los retos de su carrera y la relevancia del esfuerzo personal en una industria competitiva. A pesar de su reconocido apellido, ha forjado su camino con disciplina, constancia y pasión por la moda.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    ;