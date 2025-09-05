Gia Meier, hija menor de Christian Meier y Marisol Aguirre, culminó sus estudios en la prestigiosa escuela de moda Istituto Marangoni, con sedes en Milán, París, Londres y Miami. A sus 21 años, la joven, que ya ha desfilado y posado para reconocidas marcas, celebró este importante logro en su vida. En Instagram compartió fotos de su graduación y su elegante look, acompañada de su madre.

Gia Meier, la modelo peruana, brilló en la Semana de la Moda de Madrid 2025, formando parte del staff de modelos para el desfile de la colección Hall de la firma española Devota & Lomba, celebrado en el hotel JW Marriott. Su participación refleja su estrategia de ascenso en la moda internacional. En entrevista con la revista COSAS, Gia destacó los retos de su carrera y la relevancia del esfuerzo personal en una industria competitiva. A pesar de su reconocido apellido, ha forjado su camino con disciplina, constancia y pasión por la moda.