Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi deslumbran en cumpleaños de modelo peruana, brillando con el estilo Gatsby Night

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi brillaron en el cumpleaños de Luana Barron con un look Gatsby Night, deslumbrando en la elegante noche de gala.

    Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi, la pareja más chic y fashonista, marcaron tendencia en el cumpleaños de Luana Barrón, celebrado en el icónico Gran Hotel Bolívar. La influencer peruana organizó una fiesta temática impresionante que deslumbró a todos y se volvió viral en redes sociales. La pareja destacó con un look Gatsby Night, inspirado en los años 20, con destellos, plumas y tonos joya, demostrando que amor y moda siempre van de la mano en cada aparición.

    Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi se apoderan del estilo Gran Gatsby

    Natalie Vértiz deslumbró con un vestido plateado de lentejuelas con cuello halter, que captó todas las miradas en la elegante noche de gala. En su cabeza lució un tocado tipo peluca con pedrería plateada, complementando a la perfección su look nocturno. Para abrigarse, eligió un maxi saco de pelo y lo combinó con pulseras plateadas, incorporando detalles que reflejan la sofisticación y el glamour de los años 20, esencia del estilo Gatsby Night.

    Yaco Eskenazi acompañó a su esposa con un sastre negro impecable, camisa blanca y corbata tipo “michi” decorada con detalles de pedrería plateada. Este look masculino generó un matching perfecto con el outfit de Natalie, destacando la elegancia y el estilo varonil de la tendencia Gatsby Night. Con esta combinación, la pareja reafirmó su estatus de íconos de moda, fusionando glamour, sofisticación y un toque vintage que conquistó todas las miradas de la noche.

    Luana Barrón y su impresionante look cumpleaños "Gatsby"

