Shirley Arica cautiva las calles de Miraflores con un impactante vestido ‘medusa’ estilo naked dressÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Shirley Arica, la reconocida modelo peruana, volvió a robar miradas con su look veraniego en Miraflores, específicamente en el nuevo puente de vidrio. La influencer combinó dos tendencias en un solo outfit: el estilo transparente y el icónico vestido medusa, demostrando su dominio de la moda.
En sus redes sociales compartió varias fotografías que hicieron que sus seguidores elogiaran su estilo fresco y seductor. Conozcamos todos los detalles.
Shirley Arica deslumbra con doble tendencia veraniega en Miraflores
A pocos días de la inauguración del “Puente de la Paz” en Miraflores-Barranco, Shirley Arica volvió a imponer tendencia con un look veraniego en pleno invierno limeño. La influencer y modelo eligió un vestido de corte medusa que combinó con la audaz tendencia del naked dress, dejando apenas espacio a la imaginación.
El conjunto verde se complementó con lentes maxi y su cabello largo con volumen, aportando frescura y sofisticación. Aunque el outfit estaba pensado para la noche, no pasó desapercibido entre los transeúntes, consolidando a Shirley como referente de estilo y demostrando cómo mezclar tendencias veraniegas de manera impactante incluso fuera de temporada.
TAMBIÉN LEER: Maju Mantilla reaparece en TV tras divorcio y deslumbra con look empoderado digno de reina
Doble tendencia del verano: la frescura del vestido naked dress estilo medusa
El naked dress se ha consolidado como una de las tendencias más audaces del verano, caracterizado por su diseño que deja poco a la imaginación, jugando con transparencias estratégicas y cortes que resaltan la silueta. Este estilo apuesta por la sensualidad sin perder elegancia, combinando tejidos ligeros y detalles delicados que permiten lucir frescura y sofisticación, ideal para eventos de noche o salidas veraniegas donde se busca un impacto inmediato.
Por su parte, el vestido medusa destaca por su forma fluida y ondulante, inspirada en los movimientos del mar. Sus cortes asimétricos, volantes y drapeados crean un efecto dinámico que aporta volumen y movimiento, convirtiéndose en una prenda clave para quienes buscan un look veraniego lleno de estilo y originalidad.