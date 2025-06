Fiel a su espíritu camaleónico, Shirley no tardó en sumarse a una de las tendencias más fuertes del momento: el doble delineado. Con este look, su mirada cobra total protagonismo y reafirma su conexión con el mundo beauty. Esta nueva versión de sí misma no solo realza sus rasgos, sino que confirma que se puede estar en tendencia sin perder la esencia personal.