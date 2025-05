Este cambio de imagen no solo destaca por su sencillez, sino que también refleja su confianza personal y conexión con las tendencias del 2025, especialmente en tintes capilares. Karen reafirma que el estilo también está en la autenticidad, demostrando que verse bien no siempre requiere de maquillaje.

Karen Dejo ha causado sensación en redes sociales al mostrarse completamente al natural, sin una gota de maquillaje. Al igual que ocurrió con Melissa Loza en TikTok, donde sorprendió sin labial ni rubor, Karen también ha apostado por revelar su belleza real, dejando ver un rostro fresco y auténtico. Este gesto fue ampliamente aplaudido por sus seguidores, quienes no dudaron en llenar de elogios sus publicaciones con comentarios como “eres preciosa” y “belleza natural”. Pero su transformación no quedó ahí: la modelo ha renovado su estilo apostando por la tendencia del 2025, con un look de morena iluminada y mechas balayage miel. Este nuevo look ha resaltado aún más su luminosidad, reafirmando su estilo y confianza frente a las cámaras.