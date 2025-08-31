Wapa.pe
ES OFICIAL | Esta es la importante noticia para todos los que esperan el retiro AFP 2025

Gisela Valcárcel reaparece tras polémica y sorprende con su colección de ropa sporty chic

Gisela Valcárcel vuelve a las redes tras polémica en Canal 4 y presenta su línea de ropa sporty chic, glam y súper cómoda.

    Gisela Valcárcel reaparece tras polémica y sorprende con su colección de ropa sporty chic
    Gisela Valcárcel reaparece tras polémica y sorprende con su colección de ropa sporty chic

    Gisela Valcárcel protagonizó un nuevo capítulo que sacudió la televisión peruana la mañana del 26 de agosto. Lo que debía ser un esperado reencuentro con América TV se convirtió en un escándalo mediático, poniendo su nombre en boca de todos.

    Sin embargo, lejos de solo hablarse de su actitud, la reconocida conductora sorprendió en redes al revelar detalles de su marca de ropa. Con su apuesta por el estilo sporty chic, combina glamour y comodidad en un giro sofisticado.

    Gisela Valcárcel se une al rubro de la moda sporty

    Derrochando estilo fashionista y alto glamour, la productora y conductora de TV, Gisela Valcárcel, sorprende con su nueva empresa de moda, donde cada prenda refleja su personalidad y estilo único. Su colección sporty chic combina comodidad y frescura, logrando que cada pieza, desde polos y blusas hasta pantalones, se adapte a distintos gustos, ya sea oversized o más ceñida al cuerpo.

    A través de sus redes sociales, Gisela compartió una serie de fotografías mostrando cómo su propuesta mezcla elegancia y funcionalidad, consolidándose como una nueva referencia en la moda deportiva y urbana casual.

    La moda deportiva estilo comfy se reinventa con un toque glamuroso, combinando comodidad y elegancia en cada prenda. Sudaderas oversized, pantalones suaves y polos versátiles se mezclan con detalles sofisticados como brillos, texturas premium y cortes modernos. Este estilo permite lucir relajado sin perder estilo, ideal para el día a día o eventos casuales. La tendencia sporty chic demuestra que lo cómodo también puede ser extraordinariamente fashion.

    Reacción de sus seguidores tras nuevo negocio

    Entre felicitaciones y halagos por su belleza y dedicación en su nuevo negocio, seguidores, actores e influencers no dejan de apoyar a la conductora. Mensajes como “¡Felicitaciones hermosa Gisela!”, “Eres un encanto de mujer, bellísima, te quiero mucho” y “Éxitos en todo, recuerda: quienes intentan derrumbarte están debajo de ti” reflejan admiración y cariño hacia ella.

    Gisela Valcárcel reaparece tras polémica y sorprende con su colección de ropa sporty chic
    Gisela Valcárcel reaparece tras polémica y sorprende con su colección de ropa sporty chic

    ;