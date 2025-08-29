Wapa.pe
Pamela López sorprende al revelar su secreto de belleza para lucir piel fresca y juvenil, y fans no dejan de comentar su tratamiento.

    Pamela López | Composición Wapa | Instagram
    Pamela López, empresaria y actual pareja del salsero Paul Michael, reveló recientemente su secreto de belleza para lucir una piel fresca y juvenil. A través de su cuenta de Instagram, la aún esposa del futbolista Christian Cueva mostró los tratamientos estéticos que realiza junto a la doctora Diana Cuella, detallando cada proceso que mantiene su piel saludable y radiante. Sus seguidores no dejan de comentar lo rejuvenecida y bella que luce.

    Pamela López revela detalles de cuidado de piel

    A través de su red social, la influencer reveló que realiza tres tratamientos estéticos para lucir radiante a sus 38 años: estimulador de colágeno, tecnología láser y perfilamiento facial, manteniendo su piel saludable y rejuvenecida, y dejando impresionados a sus seguidores con su brillo y frescura.

    El estimulador de colágeno es uno de los secretos de Pamela López para mantener su piel firme y juvenil. Este tratamiento activa la producción natural de colágeno, mejorando la elasticidad y reduciendo líneas de expresión. Gracias a sesiones periódicas, su rostro luce más tonificado, luminoso y saludable. La influencer mostró en sus redes cómo este procedimiento no solo previene el envejecimiento, sino que también le permite mantener un aspecto fresco y radiante, sorprendente para sus 38 años.

    Pamela López recurre a la tecnología láser para un rejuvenecimiento facial completo. Este tratamiento ayuda a eliminar manchas, mejorar la textura de la piel y estimular la renovación celular. Con cada sesión, su rostro se ve más uniforme y brillante, aportando un efecto natural y duradero. La influencer comparte cómo este procedimiento, realizado bajo supervisión profesional, le permite mantener una piel saludable y revitalizada, dejando impresionados a sus seguidores con su aspecto fresco y juvenil.

    El perfilamiento facial es otro de los secretos de Pamela López para lucir radiante. Este tratamiento permite definir contornos, realzar pómulos y armonizar las facciones de manera natural. Gracias a técnicas modernas y seguras, su rostro se ve más simétrico y estructurado, sin perder naturalidad. La influencer mostró en Instagram cómo este procedimiento resalta su belleza, logrando un efecto rejuvenecedor que combina perfectamente con su rutina de cuidado de piel, manteniendo su apariencia saludable y sofisticada.

