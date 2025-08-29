Pamela López sorprende al revelar su secreto de belleza para lucir piel fresca y juvenil, y fans no dejan de comentar su tratamiento.

Pamela López, empresaria y actual pareja del salsero Paul Michael, reveló recientemente su secreto de belleza para lucir una piel fresca y juvenil. A través de su cuenta de Instagram, la aún esposa del futbolista Christian Cueva mostró los tratamientos estéticos que realiza junto a la doctora Diana Cuella, detallando cada proceso que mantiene su piel saludable y radiante. Sus seguidores no dejan de comentar lo rejuvenecida y bella que luce.

Pamela López revela detalles de cuidado de piel

A través de su red social, la influencer reveló que realiza tres tratamientos estéticos para lucir radiante a sus 38 años: estimulador de colágeno, tecnología láser y perfilamiento facial, manteniendo su piel saludable y rejuvenecida, y dejando impresionados a sus seguidores con su brillo y frescura.

El estimulador de colágeno es uno de los secretos de Pamela López para mantener su piel firme y juvenil. Este tratamiento activa la producción natural de colágeno, mejorando la elasticidad y reduciendo líneas de expresión. Gracias a sesiones periódicas, su rostro luce más tonificado, luminoso y saludable. La influencer mostró en sus redes cómo este procedimiento no solo previene el envejecimiento, sino que también le permite mantener un aspecto fresco y radiante, sorprendente para sus 38 años.

Pamela López recurre a la tecnología láser para un rejuvenecimiento facial completo. Este tratamiento ayuda a eliminar manchas, mejorar la textura de la piel y estimular la renovación celular. Con cada sesión, su rostro se ve más uniforme y brillante, aportando un efecto natural y duradero. La influencer comparte cómo este procedimiento, realizado bajo supervisión profesional, le permite mantener una piel saludable y revitalizada, dejando impresionados a sus seguidores con su aspecto fresco y juvenil.