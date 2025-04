Después de protagonizar una de las bodas más comentadas del espectáculo peruano, Alejandra Baigorria y Said Palao decidieron iniciar su nueva vida como esposos con una luna de miel que promete ser inolvidable. La pareja, que se mostró más enamorada que nunca durante su celebración nupcial, no tardó en preparar maletas y compartir los primeros detalles de su viaje. Conocidos por su amor por el deporte y la vida saludable, Alejandra y Said también reflejaron este espíritu en sus elecciones de moda para esta nueva aventura, apostando por un estilo cómodo, pero con el sello chic que los caracteriza.

Por su parte, Said Palao no se quedó atrás y optó por un estilo relajado pero coordinado con su esposa. El deportista lució un jogger negro combinado con un polo negro que incorporaba un sutil detalle en color naranja, generando un juego de tonos que mantenía la sobriedad sin perder el dinamismo. Al igual que Alejandra, Said eligió un gorro blanco, creando un match visual perfecto entre ambos. Los relojes y pequeños accesorios terminaron de darle un toque sofisticado al conjunto, confirmando que la pareja no solo comparte un vínculo sentimental, sino también un gran sentido del estilo.