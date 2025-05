Onelia Molina, la carismática chica reality y ex pareja de Mario Irivarren, sigue robándose todas las miradas en redes sociales. Esta vez, no fue su participación en televisión lo que generó conversación, sino sus más recientes publicaciones en Instagram, donde desafió las bajas temperaturas con una colección de bikinis que evocan el calor del mar.

Aunque el invierno ya empezó a sentirse en Lima, la también odontóloga ha decidido no soltar el espíritu veraniego y ha posado en escenarios paradisíacos luciendo prendas llenas de color, estilo y atrevimiento. Con esta propuesta, demuestra que la moda no tiene estación cuando se trata de irradiar confianza y glamour.

El 2025 ha traído consigo una ola de colores vibrantes y contrastes audaces que dominan las playas del mundo. Desde tonos tropicales como el coral y el verde menta, hasta clásicos infalibles como el blanco puro y el negro profundo, los bikinis esta temporada buscan resaltar el bronceado natural y transmitir energía. Las influencers de moda como Onelia Molina apuestan por combinaciones inesperadas: fucsias con naranjas, o azules eléctricos con detalles metálicos. Además, los estampados marinos y los detalles en crochet también se han convertido en favoritos. En este contexto, el estilo ya no depende del clima, sino de la actitud con la que se lleva cada prenda.

Uno de los outfits más comentados de Onelia Molina fue su aparición con un sofisticado conjunto estilo “black and white”, ideal para destacar en cualquier locación playera. La modelo lució un bikini blanco con tirantes en el cuello y espalda, resaltando su figura de manera elegante y fresca. Para complementar este look, añadió un pantalón de malla negra que dejaba ver su silueta con sensualidad sutil, manteniendo el equilibrio perfecto entre lo provocador y lo chic. No faltaron los accesorios: una bandana blanca en la cabeza y unos lentes de sol negros de marco grande que reforzaron su estética sofisticada y moderna.