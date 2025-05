Este nuevo proyecto la pone nuevamente en el ojo público, no solo por el reto comunicacional que implica esta aventura, sino por el deslumbrante look que eligió para presentarse ante sus seguidores. La odontóloga y exchica reality optó por un conjunto veraniego de dos piezas que marcó tendencia y reafirmó su presencia como ícono de estilo. Aquí te contamos cómo fue su aparición y lo que no debes hacer si quieres lucir como ella.