Alejandra Baigorria y Said Palao celebraron su primer mes como esposos con una postal digna de cuento de hadas: la pareja compartió en Instagram una serie de románticas fotos tomadas frente a la majestuosa Torre Eiffel, durante su paso por Francia. “Hoy cumplimos nuestro primer mes de casados. (...) Estamos en el inicio de algo inmenso, hermoso y nuestro”, escribió Alejandra junto a las imágenes que rápidamente se volvieron virales.

Más allá del tierno mensaje, lo que también capturó la atención de sus seguidores fue el impecable estilo que ambos lucieron para esta sesión especial. Desde el vestido etéreo de ella hasta el look sobrio y chic de él, repasamos los detalles de esta sesión parisina donde el amor y la moda fueron los protagonistas.

Alejandra Baigorria, empresaria textil y rostro constante en la televisión, volvió a demostrar por qué es conocida como la “Gringa de Gamarra”. Para esta sesión frente a la Torre Eiffel, lució un vestido celeste de cuello halter que se ataba elegantemente al cuello con un nudo. La prenda contaba con una sutil abertura en la espalda y un pronunciado escote en V que comenzaba en el pecho y culminaba en la espalda baja, aportándole un aire romántico y sofisticado. Said Palao, fiel a su estilo sobrio pero moderno, eligió una polo camisera blanca que combinó con un pantalón tipo sastre negro, un básico infalible para una velada especial. Ambos complementaron sus atuendos con relojes, el accesorio que no puede faltar cuando se trata de marcar momentos importantes.

La elegancia también fue la gran protagonista en el matrimonio de Alejandra y Said. Durante su boda, celebrada a finales de abril, Alejandra apostó por un vestido blanco de corte princesa con escote en forma de corazón y delicadas aplicaciones de encaje que resaltaban su figura. El diseño, digno de una ceremonia de ensueño, fue acompañado por un velo largo y joyería minimalista. Por su parte, Said Palao lució un traje de dos piezas en tono negro clásico, camisa blanca y corbata delgada a juego, reflejando una estética sobria, pero impecable. Ambos dejaron en claro que el estilo no solo se lleva en las pasarelas, sino también en momentos que quedarán para siempre en el corazón.