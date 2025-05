Con más de 1.1 millones de seguidores en Instagram, Ducelia sorprendió no solo por sus respuestas, sino por su deslumbrante entrada al set: un radiante vestido mini, cubierto por encaje y bordados que destacaron su estilo. La modelo, conocida por su participación en programas como Combate y Esto es guerra, brilló en cada momento. Conozcamos el look de la conductora.

Ducelia Echevarría deslumbró en el sillón rojo de El valor de la verdad con un look que robó todas las miradas y marcó tendencia. La modelo apostó por un impactante vestido de dos texturas: un diseño largo de encaje floral con detalles de ramas, corte en V profundo y transparencias que dejaban entrever un elegante vestido midi beige en su interior. Este juego de capas no solo resaltó su figura, sino que aportó un aire mágico y sofisticado al conjunto. Para completar el estilismo, Ducelia eligió unos tacones de plataforma plateados con detalles de brillos, añadiendo un toque glam a su entrada triunfal. Sin duda, su elección no pasó desapercibida, confirmando su estatus como una de las figuras con más estilo de la televisión peruana.