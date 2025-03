Una vez más, el talentoso y reconocido diseñador peruano Jorge Luis Salinas brilló en las pasarelas de Milán Fashion Week con una colección que rinde homenaje a la historia y majestuosidad del Señor de Sipán. Cada prenda, con detalles que evocan la riqueza cultural del antiguo Perú, fusionó tradición y vanguardia, conquistando a críticos y amantes de la moda. Tras el desfile, los medios de comunicación siguieron al diseñador al backstage, donde, entre lágrimas de emoción, Salinas celebró el rotundo éxito de su presentación, marcando un hito para la moda peruana en el escenario internacional.



El talento de Salinas no solo atrajo reflectores, Influencers y personalidades como Natalie Vértiz —quien desfiló con sus prendas—, Alondra García-Miró, Magaly Medina y Alessandra Belaúnde deslumbraron con sus estilismos, aplaudiendo la impecable colección del diseñador. Cada una de ellas lució looks sofisticados que reflejaban el espíritu vibrante de la moda peruana, dejando en claro que este triunfo no solo pertenece a Salinas, sino a todo un país que celebra su cultura a través de la moda.