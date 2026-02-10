Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡Golpe al bolsillo! Banco de la Nación comenzará a cobrar por este servicio que antes era GRATUITO

Gianluca Lapadula y su historia de amor con Alessia Macrí que podría acabar por un ampay

Magaly TV La Firme difundió imágenes de Gianluca Lapadula con una mujer en Barcelona, reavivando el interés sobre su matrimonio con Alessia Macrí.


 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Gianluca Lapadula y su historia de amor con Alessia Macrí que podría acabar por un ampay
    Gianluca Lapadula y su esposa tienen 12 años de casados. | Composición Wapa
    Gianluca Lapadula y su historia de amor con Alessia Macrí que podría acabar por un ampay

    El regreso de Magaly TV La Firme no pasó desapercibido. En su nueva temporada, el espacio liderado por Magaly Medina difundió un material que de inmediato encendió las redes y puso bajo la lupa la vida privada de Gianluca Lapadula.

    Las imágenes, grabadas durante la madrugada del 1 de febrero de 2026, muestran al delantero en el exclusivo restaurante Gatsby, ubicado en el centro de Barcelona. En el video, presentado el lunes 9 de febrero, se observa a Lapadula compartiendo bebidas, bailando y conversando animadamente con una mujer vestida de blanco que no es su esposa. La cercanía captada por las cámaras generó especulaciones inmediatas sobre una posible infidelidad, aunque el reportaje no confirma un beso entre ambos.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Gianluca Lapadula toma drástica decisión tras ser captado con una misteriosa mujer: esto fue lo que hizo

    El ambiente festivo y la actitud relajada del futbolista bastaron para que el tema se trasladara del ámbito deportivo al mundo del espectáculo, despertando comentarios divididos entre hinchas y seguidores de la farándula.

    La historia de amor que Lapadula contó en su libro

    Tras la difusión del video, la atención se concentró rápidamente en su relación con Alessia Macrí, su compañera de vida desde hace más de una década. El propio futbolista ha narrado el inicio de este romance en su autobiografía Lapadula: Mi historia, mis goles, mi sangre, donde recuerda con detalle cómo comenzó todo en el verano de 2009.

    Según relata, aquella primera noche en un bar de Turín fue decisiva. A pesar de las recomendaciones de su madre de quedarse en casa, decidió salir, sin imaginar que ese encuentro marcaría su destino sentimental. Miradas cómplices, gestos sutiles y una conexión inmediata dieron paso a una conversación que parecía no tener fin.

    “A pesar de ser la primera vez que nos veíamos, nos faltó noche para conversar”.

    Ese intercambio inicial, acompañado de un beso a distancia y largas charlas posteriores, selló el inicio de una relación que con el tiempo se consolidó y resistió los desafíos propios de la carrera deportiva.

    Una familia construida entre estadios y promesas

    Uno de los episodios más recordados por los seguidores del delantero ocurrió en 2015, cuando militaba en el Teramo Calcio. Al finalizar un partido, Lapadula se acercó a la tribuna, se arrodilló en pleno campo de juego y le pidió matrimonio a Alessia Macrí ante la mirada del público, que respondió con una ovación.

    El matrimonio se celebró el 2 de julio de 2016 y, desde entonces, la pareja ha formado una familia junto a sus tres hijas. En su libro, el futbolista destaca la importancia de ese vínculo como eje central de su vida: “Tras varios años juntos, decidí pedirle matrimonio de una forma poco común: en pleno estadio, después de un partido, arrodillándome frente a ella ante la mirada del público”.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Gustavo Salcedo NIEGA romance con María Pía Vallejos pese a que ella confesó estar enamorada

    Actualmente, la familia reside en Italia. Aunque las obligaciones profesionales mantienen a Lapadula lejos de casa por temporadas, él mismo ha señalado en diversas entrevistas que prioriza la comunicación y los pequeños detalles para sostener la estabilidad familiar.

    La difusión del video grabado en Barcelona volvió a colocar su relación bajo el foco mediático. Hasta el momento, ni el futbolista ni Alessia Macrí han emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido, dejando el tema abierto a interpretaciones y a la atención constante del espectáculo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Gianluca Lapadula y su historia de amor con Alessia Macrí que podría acabar por un ampay
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Gianluca Lapadula toma drástica decisión tras ser captado con una misteriosa mujer: esto fue lo que hizo

    Gianluca Lapadula es captado besando a misteriosa mujer que no es su esposa en discoteca, reveló Magaly TV

    Giro inesperado: Carlos Zambrano denuncia a joven que lo acusó de abuso y muestra supuestas pruebas

    Novia de Miguel Trauco rompe su silencio tras denuncia contra el jugador: "Corazones pequeños"

    Samahara Lobatón se defiende con contundente mensaje

    Lo más vistos en Farándula

    Dayron Martin difunde insólita prueba que afirma que Pamela López habría sido su “amante” y la comparte en carta notarial

    Angie Arizaga enternece a sus seguidores al confesar el nombre de su segundo “bebé”

    Katty García reafirma su amor junto a su novia Karim García con romántico video

    Alejandra Baigorria 'avergüenza' a Said Palao y él no se calla y le hace reclamo en vivo: "¿Qué haces? ¡Borra eso!"

    Sale a la luz presunta pareja de Gustavo Salcedo mientras él pasa la noche en casa de Maju Mantilla

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;