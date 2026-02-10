Gianluca Lapadula y su historia de amor con Alessia Macrí que podría acabar por un ampay

Magaly TV La Firme difundió imágenes de Gianluca Lapadula con una mujer en Barcelona, reavivando el interés sobre su matrimonio con Alessia Macrí.

El regreso de Magaly TV La Firme no pasó desapercibido. En su nueva temporada, el espacio liderado por Magaly Medina difundió un material que de inmediato encendió las redes y puso bajo la lupa la vida privada de Gianluca Lapadula.

Las imágenes, grabadas durante la madrugada del 1 de febrero de 2026, muestran al delantero en el exclusivo restaurante Gatsby, ubicado en el centro de Barcelona. En el video, presentado el lunes 9 de febrero, se observa a Lapadula compartiendo bebidas, bailando y conversando animadamente con una mujer vestida de blanco que no es su esposa. La cercanía captada por las cámaras generó especulaciones inmediatas sobre una posible infidelidad, aunque el reportaje no confirma un beso entre ambos.

El ambiente festivo y la actitud relajada del futbolista bastaron para que el tema se trasladara del ámbito deportivo al mundo del espectáculo, despertando comentarios divididos entre hinchas y seguidores de la farándula.

La historia de amor que Lapadula contó en su libro

Tras la difusión del video, la atención se concentró rápidamente en su relación con Alessia Macrí, su compañera de vida desde hace más de una década. El propio futbolista ha narrado el inicio de este romance en su autobiografía Lapadula: Mi historia, mis goles, mi sangre, donde recuerda con detalle cómo comenzó todo en el verano de 2009.

Según relata, aquella primera noche en un bar de Turín fue decisiva. A pesar de las recomendaciones de su madre de quedarse en casa, decidió salir, sin imaginar que ese encuentro marcaría su destino sentimental. Miradas cómplices, gestos sutiles y una conexión inmediata dieron paso a una conversación que parecía no tener fin.

“A pesar de ser la primera vez que nos veíamos, nos faltó noche para conversar”.

Ese intercambio inicial, acompañado de un beso a distancia y largas charlas posteriores, selló el inicio de una relación que con el tiempo se consolidó y resistió los desafíos propios de la carrera deportiva.

Una familia construida entre estadios y promesas

Uno de los episodios más recordados por los seguidores del delantero ocurrió en 2015, cuando militaba en el Teramo Calcio. Al finalizar un partido, Lapadula se acercó a la tribuna, se arrodilló en pleno campo de juego y le pidió matrimonio a Alessia Macrí ante la mirada del público, que respondió con una ovación.

El matrimonio se celebró el 2 de julio de 2016 y, desde entonces, la pareja ha formado una familia junto a sus tres hijas. En su libro, el futbolista destaca la importancia de ese vínculo como eje central de su vida: “Tras varios años juntos, decidí pedirle matrimonio de una forma poco común: en pleno estadio, después de un partido, arrodillándome frente a ella ante la mirada del público”.

Actualmente, la familia reside en Italia. Aunque las obligaciones profesionales mantienen a Lapadula lejos de casa por temporadas, él mismo ha señalado en diversas entrevistas que prioriza la comunicación y los pequeños detalles para sostener la estabilidad familiar.