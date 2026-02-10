Gianluca Lapadula fue el personaje del destape de Magaly Medina y tomó una inesperada decisión tras ser ampayado en Barcelona con mujer que no sería su esposa.

Gianluca Lapadula se convirtió en el protagonista del primer ampay de Magaly TV: La Firme tras su regreso en 2026. Luego de varios días de expectativa sobre la identidad del personaje del destape, el lunes 9 de febrero se reveló que se trataba del futbolista de la selección peruana. Tras quedar envuelto en la polémica por ser captado con una misteriosa mujer que no sería su esposa, el delantero tomó una inesperada decisión. ¿Qué fue lo que hizo?

Gianluca Lapadula ampayado con misteriosa joven

El informe, preparado por el equipo de Magaly TV, la Firme, presentó imágenes de Gianluca Lapadula en un restaurante y luego en una discoteca, donde se le ve disfrutando de la noche, bailando y compartiendo con una joven que, según el programa, no sería su esposa. Antes de emitir el reportaje, Magaly Medina recordó que el futbolista proyecta públicamente una imagen ligada a la familia y al romanticismo. En ese contexto, señaló:

“Amoroso, fiel. Sin embargo, ya había habido un capítulo donde se dijo que, durante un partido que vino a jugar, habría estado en un yate con dos conocidas chicas faranduleras. Claro, no habían pruebas de eso, pero, sin embargo, ahora lo hemos visto divertirse gracias a nuestros urracos europeos en una discoteca en Barcelona con una chica que no es su esposa”.

Además, la conductora remarcó que no existe confirmación pública sobre una posible separación. Por ello, agregó:

“Algo que nos pareció realmente revelador y sumamente inquietante, teniendo en cuenta que él es un hombre casado y que no sabemos si él está, digamos, separado. No teníamos ninguna noticia, nos ha llegado desde el otro lado del charco, de que ellos estén separados. Nosotros tenemos entendido que ellos siguen formando una familia”.

Gianluca Lapadula toma drástica decisión tras ser captado por cámaras de Magaly Medina

Bajo la lupa mediática, este ampay no sería el único episodio que involucra a Gianluca Lapadula. En 2025, la modelo Macarena Gastaldo aseguró que tuvo un acercamiento con el futbolista en una discoteca, donde —según su versión— bailaron muy juntos y se dieron un “pico”, pese a que él es un hombre casado.