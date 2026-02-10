Wapa.pe
¡Golpe al bolsillo! Banco de la Nación comenzará a cobrar por este servicio que antes era GRATUITO

Gianluca Lapadula toma drástica decisión tras ser captado con una misteriosa mujer: esto fue lo que hizo

Gianluca Lapadula fue el personaje del destape de Magaly Medina y tomó una inesperada decisión tras ser ampayado en Barcelona con mujer que no sería su esposa.

    Gianluca Lapadula toma drástica decisión tras ser captado con una misteriosa mujer: esto fue lo que hizo
    Gianluca Lapadula toma drástica decisión tras ser captado con una misteriosa mujer. | Composición Wapa
    Gianluca Lapadula toma drástica decisión tras ser captado con una misteriosa mujer: esto fue lo que hizo

    Gianluca Lapadula se convirtió en el protagonista del primer ampay de Magaly TV: La Firme tras su regreso en 2026. Luego de varios días de expectativa sobre la identidad del personaje del destape, el lunes 9 de febrero se reveló que se trataba del futbolista de la selección peruana. Tras quedar envuelto en la polémica por ser captado con una misteriosa mujer que no sería su esposa, el delantero tomó una inesperada decisión. ¿Qué fue lo que hizo?

    wapa.pe

    LEE MÁS: Gianluca Lapadula es captado besando a misteriosa mujer que no es su esposa en discoteca, reveló Magaly TV

    Gianluca Lapadula ampayado con misteriosa joven

    El informe, preparado por el equipo de Magaly TV, la Firme, presentó imágenes de Gianluca Lapadula en un restaurante y luego en una discoteca, donde se le ve disfrutando de la noche, bailando y compartiendo con una joven que, según el programa, no sería su esposa. Antes de emitir el reportaje, Magaly Medina recordó que el futbolista proyecta públicamente una imagen ligada a la familia y al romanticismo. En ese contexto, señaló:

    “Amoroso, fiel. Sin embargo, ya había habido un capítulo donde se dijo que, durante un partido que vino a jugar, habría estado en un yate con dos conocidas chicas faranduleras. Claro, no habían pruebas de eso, pero, sin embargo, ahora lo hemos visto divertirse gracias a nuestros urracos europeos en una discoteca en Barcelona con una chica que no es su esposa”.

    Además, la conductora remarcó que no existe confirmación pública sobre una posible separación. Por ello, agregó:

    Algo que nos pareció realmente revelador y sumamente inquietante, teniendo en cuenta que él es un hombre casado y que no sabemos si él está, digamos, separado. No teníamos ninguna noticia, nos ha llegado desde el otro lado del charco, de que ellos estén separados. Nosotros tenemos entendido que ellos siguen formando una familia”.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Sale a la luz presunta pareja de Gustavo Salcedo mientras él pasa la noche en casa de Maju Mantilla

    Gianluca Lapadula toma drástica decisión tras ser captado por cámaras de Magaly Medina

    Bajo la lupa mediática, este ampay no sería el único episodio que involucra a Gianluca Lapadula. En 2025, la modelo Macarena Gastaldo aseguró que tuvo un acercamiento con el futbolista en una discoteca, donde —según su versión— bailaron muy juntos y se dieron un “pico”, pese a que él es un hombre casado.

    wapa.pe

    Ahora, nuevamente en el ojo de la tormenta, el ‘Bambino de los Andes’ tomó una decisión que llamó la atención de sus seguidores: limitó los comentarios en sus redes sociales, como Instagram. Hasta el momento, el delantero no se ha pronunciado sobre las imágenes difundidas ni ha aclarado públicamente cuál es su situación sentimental.

    SOBRE EL AUTOR:
    Gianluca Lapadula toma drástica decisión tras ser captado con una misteriosa mujer: esto fue lo que hizo
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    ;