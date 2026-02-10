Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡Golpe al bolsillo! Banco de la Nación comenzará a cobrar por este servicio que antes era GRATUITO

Gianluca Lapadula es captado besando a misteriosa mujer que no es su esposa en discoteca, reveló Magaly TV

¡Ampay! Gianluca Lapadula fue grabado en Barcelona besando a mujer que no es su esposa, Alessia Macri, por cámaras de Magaly TV.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Gianluca Lapadula es captado besando a misteriosa mujer que no es su esposa en discoteca, reveló Magaly TV
    Gianluca Lapadula fue captado con misteriosa mujer que no es su esposa, reveló Magaly TV.
    Gianluca Lapadula es captado besando a misteriosa mujer que no es su esposa en discoteca, reveló Magaly TV

    El regreso de Magaly TV, la Firme este 9 de febrero no solo marcó el retorno de Magaly Medina a la conducción, sino que también trajo un destape esperado por sus seguidores. Desde los primeros minutos, la periodista anunció que el informe principal de la noche involucraba a un personaje querido por el público, presentado como un hombre “amoroso” y “fiel”. Pronto, las imágenes de Gianluca Lapadula en Barcelona con compañía femenina sorprendieron a todos.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Angie Arizaga enternece a sus seguidores al confesar el nombre de su segundo “bebé”

    Magaly TV muestra imágenes de Lapadula con otra mujer

    El informe, preparado por el equipo de Magaly TV, la Firme, mostró a Gianluca Lapadula en un restaurante y discoteca disfrutando de la noche, bailando y compartiendo con una joven que, según se indicó, no era su esposa. Antes de presentar las imágenes, Magaly Medina contextualizó el caso y recordó que el futbolista mantiene una imagen pública ligada a la familia y al romanticismo. En ese momento, la conductora afirmó:

    “Amoroso, fiel. Sin embargo, ya había habido un capítulo donde se dijo que, durante un partido que vino a jugar, habría estado en un yate con dos conocidas chicas faranduleras. Claro, no habían pruebas de eso, pero, sin embargo, ahora lo hemos visto divertirse gracias a nuestros urracos europeos en una discoteca en Barcelona con una chica que no es su esposa”.

    La periodista también subrayó que, hasta el momento, no existía información pública que confirmara una separación del futbolista. En ese sentido, precisó: “Algo que nos pareció realmente revelador y sumamente inquietante, teniendo en cuenta que él es un hombre casado y que no sabemos si él está, digamos, separado. No teníamos ninguna noticia, nos ha llegado desde el otro lado del charco, de que ellos estén separados. Nosotros tenemos entendido que ellos siguen formando una familia”.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: ¿Quién es la mujer que está saliendo con Gustavo Salcedo y cuál es su profesión?

    Durante el reportaje se mostraron escenas de Gianluca Lapadula conversando, bailando y acercándose a una joven vestida de blanco. La narración destacó que no había certeza sobre la naturaleza de su relación ni sobre su situación sentimental, pero sí evidenciaba una salida nocturna que contrastaba con la imagen pública que el futbolista había construido.

    wapa.pe

    En uno de los momentos más comentados, el narrador señaló que ambos se acercaron “cara a cara”, generando dudas sobre un posible beso, detalle presentado con tono irónico. Tras ello, continuaron bailando y conversando, mientras Lapadula seguía bebiendo, en un ambiente de música y celebración. Solo él podría aclarar lo sucedido.

    SOBRE EL AUTOR:
    Gianluca Lapadula es captado besando a misteriosa mujer que no es su esposa en discoteca, reveló Magaly TV
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Giro inesperado: Carlos Zambrano denuncia a joven que lo acusó de abuso y muestra supuestas pruebas

    Federico Salazar sorprende con impensada confesión sobre su matrimonio con Katia Condos: "Amor, cuándo me toca..."

    Katty García reafirma su amor junto a su novia Karim García con romántico video

    Novia de Miguel Trauco rompe su silencio tras denuncia contra el jugador: "Corazones pequeños"

    Sale a la luz presunta pareja de Gustavo Salcedo mientras él pasa la noche en casa de Maju Mantilla

    Lo más vistos en Farándula

    Karla Tarazona publica frase sobre el karma a horas de la ‘BOMBA’ de Magaly Medina sobre HOMBRE CASADO

    Youna “BOTA” a Samahara Lobatón tras confesar que NO pasa pensión por su cáncer

    ¿Quién fue Mery Espinoza? La exesposa de Melcochita que perdió la vida tras una dura batalla contra una grave enfermedad

    Dayron Martin difunde insólita prueba que afirma que Pamela López habría sido su “amante” y la comparte en carta notarial

    Gianluca Lapadula sería el protagonista del ampay de Magaly tras irse de fiesta con mujer que no es su esposa

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;