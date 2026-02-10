¡Ampay! Gianluca Lapadula fue grabado en Barcelona besando a mujer que no es su esposa, Alessia Macri, por cámaras de Magaly TV .

El regreso de Magaly TV, la Firme este 9 de febrero no solo marcó el retorno de Magaly Medina a la conducción, sino que también trajo un destape esperado por sus seguidores. Desde los primeros minutos, la periodista anunció que el informe principal de la noche involucraba a un personaje querido por el público, presentado como un hombre “amoroso” y “fiel”. Pronto, las imágenes de Gianluca Lapadula en Barcelona con compañía femenina sorprendieron a todos.

Magaly TV muestra imágenes de Lapadula con otra mujer

El informe, preparado por el equipo de Magaly TV, la Firme, mostró a Gianluca Lapadula en un restaurante y discoteca disfrutando de la noche, bailando y compartiendo con una joven que, según se indicó, no era su esposa. Antes de presentar las imágenes, Magaly Medina contextualizó el caso y recordó que el futbolista mantiene una imagen pública ligada a la familia y al romanticismo. En ese momento, la conductora afirmó:

“Amoroso, fiel. Sin embargo, ya había habido un capítulo donde se dijo que, durante un partido que vino a jugar, habría estado en un yate con dos conocidas chicas faranduleras. Claro, no habían pruebas de eso, pero, sin embargo, ahora lo hemos visto divertirse gracias a nuestros urracos europeos en una discoteca en Barcelona con una chica que no es su esposa”.

La periodista también subrayó que, hasta el momento, no existía información pública que confirmara una separación del futbolista. En ese sentido, precisó: “Algo que nos pareció realmente revelador y sumamente inquietante, teniendo en cuenta que él es un hombre casado y que no sabemos si él está, digamos, separado. No teníamos ninguna noticia, nos ha llegado desde el otro lado del charco, de que ellos estén separados. Nosotros tenemos entendido que ellos siguen formando una familia”.

Durante el reportaje se mostraron escenas de Gianluca Lapadula conversando, bailando y acercándose a una joven vestida de blanco. La narración destacó que no había certeza sobre la naturaleza de su relación ni sobre su situación sentimental, pero sí evidenciaba una salida nocturna que contrastaba con la imagen pública que el futbolista había construido.