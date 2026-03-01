Samahara Lobatón es elogiada por Youna, su expareja, quien destaca su bondad y solidaridad al ayudar a quienes lo necesitan.

Samahara Lobatón suele estar en el ojo público por sus controversias, pero la influencer fue elogiada por quien menos se esperaba. En un live de TikTok, Youna decidió contar cómo es realmente la madre de su hija mayor. El joven aseguró que la influencer tiene un corazón bondadoso y que ayuda a quienes más lo necesitan.

Youna expone el lado amable de Samahara Lobatón

Aunque es reconocida por sus polémicas, Youna, expareja de Samahara Lobatón y padre de su primera hija, reveló cómo es realmente la influencer, sorprendiendo al contar que esta tiene un corazón solidario y bondadoso.

En una transmisión en vivo en TikTok con la creadora de contenido conocida como ‘Tilza’, el exbarbero se animó a confesar que Samahara tenía un gran corazón que ayuda siempre a sus seres queridos.

“Samahara es demasiado buena con toda su familia, es un amor de persona, pero su carácter de ella la malogra, pero ella es muy buena”, comenzó diciendo el joven que terminó contando una reciente anécdota de la hija de Melissa Klug cuando su último hijo se encontraba internado en el hospital.

“Ella ayuda a un montón de gente, ahorita ayuda al Hospital del Niño y yo me acuerdo que creo que vaselina creo que necesitaba su hijito y ella dijo: ‘Oye, por qué no me pueden dar vaselina’ y le dijeron algo como que: ‘No, acá no damos’, agarró, se fue a la farmacia compró 50 vaselinas y dijo tomen vaselina para todos los niños que necesitan, es muy buena”, dijo sobre la buena obra que habría hecho Lobatón.

Como se sabe, durante los últimos meses, Samahara Lobatón y Youna se han mostrado más unidos que nunca, dejando sus diferencias atrás, pues la influencer ha decidido darle todo su apoyo al padre de su hija mayor, al encontrarse luchando contra la leucemia.

Samahara Lobatón se pronuncia tras cuestionamientos

La influencer Samahara Lobatón decidió pronunciarse públicamente luego de que en redes sociales surgieran comentarios sobre su desempeño laboral. A través de una transmisión en vivo en TikTok, la hija de Melissa Klug abordó el tema y defendió la forma en la que sostiene económicamente a su familia.

Lejos de evadir las críticas, Samahara explicó que su principal motivación es garantizar el bienestar de sus tres hijos, por quienes, aseguró, trabaja sin descanso.

Durante el live, la influencer detalló que su día a día está enfocado en generar ingresos y cumplir con sus responsabilidades como madre. “Estoy trabajando, me estor rompiendo el po…por mis hijos y sacando adelante a mis hijos y eso es lo que siempre he hecho, así tenga que vender plátanos en la calle yo lo voy a hacer. Para eso yo trabajo, me rompo el lomo trabajando por mis hijos y no tengo uno, tengo tres”, expresó.