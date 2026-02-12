Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ivana Yturbe se lleva sus maletas y sale del Cusco tras revelar que no se casará con Beto da Silva

Mario Irivarren ante accidente de Laura Spoya y difundir reveladora imagen: "Espero que esté en las mejores manos"

Mario Irivarren, visiblemente afectado, apareció brevemente en el programa ‘La Manada’ por apenas siete minutos, tiempo en el que informó sobre el estado de salud de Laura Spoya tras su accidente, para luego despedirse de la audiencia junto a Gerardo Pe’.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Mario Irivarren ante accidente de Laura Spoya y difundir reveladora imagen: "Espero que esté en las mejores manos"
    Mario Irivarren habla de Laura Spoya
    Mario Irivarren ante accidente de Laura Spoya y difundir reveladora imagen: "Espero que esté en las mejores manos"

    Mario Irivarren y Gerardo Pe’ reaparecieron en el pódcast ‘La Manada’ para dar detalles sobre el estado de salud de su compañera Laura Spoya, quien sufrió un accidente de tránsito en el distrito de Surco durante la madrugada de este jueves 12 de febrero. Tras el impacto, la conductora fue trasladada de emergencia a la clínica San Pablo, donde permanece hospitalizada.

    Visiblemente afectado, el exchico reality señaló que la ex Miss Perú se encuentra estable, aunque su situación médica continúa siendo delicada. Según indicó, el diagnóstico aún no es definitivo y su evolución será evaluada con el pasar de las horas.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Laura Spoya fue sometida a dosaje etílico tras accidente vehicular: Resultados salen a la luz

    “Lo más importante es que Laura se encuentra consiente, bajo un estado controlado, con un pronóstico aun reservado. Pero fuera de peligro, eso es lo importante y nada más toca esperar las horas para tener un diagnóstico más preciso sobre su condición”, expresó Irivarren.

    Mario Irivarren suspende podcast ‘La Manada’ tras accidente de Laura Spoya

    La transmisión de ‘La Manada’ tuvo una duración de apenas siete minutos, espacio en el que Mario Irivarren y Gerardo Pe’ informaron a la audiencia sobre la situación de su compañera. Aún conmocionado por lo ocurrido, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ confesó desde el set de ‘+ Satélite’: “No salgo aún del shock y del asombro, pero estamos aquí para intentar transmitirle todo”.

    No obstante, al culminar su breve pronunciamiento, ambos conductores optaron por dar por terminado el programa, al considerar que no se encontraban emocionalmente preparados para continuar con la transmisión habitual. “Es imposible hacer un programa con la alegría que nos caracteriza. Regresamos mañana. Los queremos”, señaló Irivarren.

    Cabe recordar que el equipo tenía previsto realizar una transmisión en vivo desde la cevichería más viral de Lima; sin embargo, debido al delicado momento que atraviesan, todas las actividades programadas quedaron suspendidas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mario Irivarren ante accidente de Laura Spoya y difundir reveladora imagen: "Espero que esté en las mejores manos"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Karla Tarazona furiosa deja set en vivo al escuchar que Christian Domínguez volvería con Pamela Franco

    Sale a la luz el video del fuerte accidente vehicular que envió a Laura Spoya a emergencias

    Ivana Yturbe se lleva sus maletas y sale del Cusco tras revelar que no se casará con Beto da Silva

    Laura Spoya fue sometida a dosaje etílico tras accidente vehicular: Resultados salen a la luz

    ¿Qué hacía Laura Spoya horas antes de sufrir aparatoso accidente? Imágenes son clave

    Lo más vistos en Farándula

    Alejandra Baigorria anuncia que tendrá un bebé con Said Palao tras someterse a ecografía: "La reina de la fertilidad"

    Esposa de Gianluca Lapadula toma dura decisión tras ampay del futbolista

    Korina Rivadeneira rompe su silencio con duro mensaje tras gesto público de indiferencia de Mario Hart: "Necesito continuar con mi vida"

    Programa 'La Manada' anuncia radical decisión tras revelar el VERDADERO estado actual de Laura Spoya luego de accidente

    Gianluca Lapadula y su historia de amor con Alessia Macrí que podría acabar por un ampay

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    d'Uchis Sweets & Cakes

    Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;