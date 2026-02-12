Mario Irivarren ante accidente de Laura Spoya y difundir reveladora imagen: "Espero que esté en las mejores manos"

Mario Irivarren , visiblemente afectado, apareció brevemente en el programa ‘La Manada’ por apenas siete minutos, tiempo en el que informó sobre el estado de salud de Laura Spoya tras su accidente, para luego despedirse de la audiencia junto a Gerardo Pe’.

Mario Irivarren y Gerardo Pe’ reaparecieron en el pódcast ‘La Manada’ para dar detalles sobre el estado de salud de su compañera Laura Spoya, quien sufrió un accidente de tránsito en el distrito de Surco durante la madrugada de este jueves 12 de febrero. Tras el impacto, la conductora fue trasladada de emergencia a la clínica San Pablo, donde permanece hospitalizada.

Visiblemente afectado, el exchico reality señaló que la ex Miss Perú se encuentra estable, aunque su situación médica continúa siendo delicada. Según indicó, el diagnóstico aún no es definitivo y su evolución será evaluada con el pasar de las horas.

“Lo más importante es que Laura se encuentra consiente, bajo un estado controlado, con un pronóstico aun reservado. Pero fuera de peligro, eso es lo importante y nada más toca esperar las horas para tener un diagnóstico más preciso sobre su condición”, expresó Irivarren.

Mario Irivarren suspende podcast ‘La Manada’ tras accidente de Laura Spoya

La transmisión de ‘La Manada’ tuvo una duración de apenas siete minutos, espacio en el que Mario Irivarren y Gerardo Pe’ informaron a la audiencia sobre la situación de su compañera. Aún conmocionado por lo ocurrido, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ confesó desde el set de ‘+ Satélite’: “No salgo aún del shock y del asombro, pero estamos aquí para intentar transmitirle todo”.

No obstante, al culminar su breve pronunciamiento, ambos conductores optaron por dar por terminado el programa, al considerar que no se encontraban emocionalmente preparados para continuar con la transmisión habitual. “Es imposible hacer un programa con la alegría que nos caracteriza. Regresamos mañana. Los queremos”, señaló Irivarren.