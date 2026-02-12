Laura Spoya fue sometida a dosaje etílico tras accidente vehicular: Resultados salen a la luzÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Laura Spoya protagonizó un aparatoso accidente de tránsito en el distrito de Surco mientras conducía su camioneta, la cual terminó con severos daños tras el impacto. Imágenes de cámaras de seguridad revelaron que el vehículo habría invadido el carril contrario antes de chocar contra una pared.
El hecho generó controversia horas después, cuando Mario Irivarren la etiquetó en una publicación vinculada a una reunión donde se consumía alcohol. Ante ello, surgieron dudas sobre los resultados del dosaje etílico practicado a la modelo.
Laura Spoya pasó dosaje etílico tras terrible accidente: Estos fueron los resultados
La conductora de televisión causó alarma al ser trasladada de emergencia a una clínica luego de sufrir un fuerte accidente con su camioneta en Surco. El suceso se registró durante la madrugada, cuando perdió el control del vehículo.
El choque ocurrió en la cuadra 10 de la avenida El Polo, donde la unidad terminó impactando contra una pared. Bomberos acudieron rápidamente al lugar, brindaron auxilio a Spoya y la trasladaron de inmediato a un centro de salud cercano para su atención médica.
Posteriormente, Samuel Suárez, conductor del pódcast Q'Bochinche, dio a conocer información atribuida al entorno de Avner, jefe de la modelo, señalando que Laura Spoya ya se había sometido al dosaje etílico y que el resultado habría sido negativo. Con ello, se descartaría que la ex Miss Perú haya estado bajo los efectos del alcohol, como se venía especulando.
Minutos más tarde, una reportera del programa confirmó estos datos tras dialogar con efectivos policiales. “Llegamos a la comisaría de Monterrico, lo que nos comentaron por interno es que el dosaje etílico de la conductora de televisión salió negativo 0.20 fue lo único que encontraron. No fue detenida por esta razón. El vehículo ya no se encuentra en inmediaciones de la comisaría, fue entregado al dueño oficial”, expresó.
Además, los conductores del espacio deslizaron la posibilidad de que Spoya se hubiera quedado dormida al volante, luego de mostrar videos en los que se le observa dentro de su vehículo usando pijama, un detalle que llamó la atención y pondría en duda su presencia en la reunión con Mario Irivarren, donde solo fue etiquetada en Instagram.
Cabe mencionar que el caso tomó mayor relevancia pública luego de que Irivarren compartiera una imagen de una celebración con bebidas alcohólicas, en la que etiquetó a Laura Spoya junto a un grupo de amigos que realizaban un brindis, aunque sin que se apreciara claramente su rostro.