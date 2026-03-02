Wapa.pe
¡ATENCIÓN! Confirman CORTE DE LUZ este 3 de marzo por varias horas: consulta AQUÍ si tu zona será afectada

Francesca Montenegro sacó a la luz el escalofriante acto de Adrián Villar tras atropellar a Lizeth Marzano: "Regresó al lugar"

El testimonio aparece en el contexto de la revisión de los chats y los movimientos que realizó el joven tras el violento impacto que ocasionó la muerte de la deportista de la selección de apnea de buceo libre en San Isidro.

    Francesca Montenegro sacó a la luz el escalofriante acto de Adrián Villar tras atropellar a Lizeth Marzano: "Regresó al lugar"
    Francesca Montenegro sacó a la luz el escalofriante acto de Adrián Villar
    Francesca Montenegro sacó a la luz el escalofriante acto de Adrián Villar tras atropellar a Lizeth Marzano: "Regresó al lugar"

    La investigación por la muerte de la deportista Lizeth Marzano sigue sumando revelaciones y testimonios que permiten reconstruir lo ocurrido tras el atropello registrado en San Isidro.

    En la segunda parte de la entrevista brindada al programa Sin Rodeos, conducido por la periodista Milagros Leiva, la influencer Francesca Montenegro sostuvo que su entonces pareja, Adrián Villar Chirinos, no le habría dicho la verdad sobre lo sucedido la noche del accidente.

    LEE MÁS: DRÁSTICO GIRO | Exponen chat entre Adrián Villar y Francesca Montenegro que revelaría todo: "Dijiste que me..."

    Durante la conversación, Montenegro expuso un detalle que abrió nuevas interrogantes en el caso: de acuerdo con lo que el propio Villar le relató, horas después del impacto habría retornado al lugar del atropello, desplazándose en bicicleta.

    Adrián Villar regresó a la escena del atropello

    La influencer explicó que el joven llegó a su vivienda en medio de la confusión posterior al hecho y le contó que había vuelto al punto donde ocurrió el accidente para ver lo sucedido.

    “Ha agarrado una bicicleta, ha ido al lugar de los sucesos”, declaró Montenegro al recordar la versión que le dio el investigado. La conductora precisó el relato durante la entrevista. “Ha regresado al lugar de los hechos”, señaló Milagros Leiva. “Correcto”, respondió la influencer. “En una bicicleta”, insistió la periodista.

    Montenegro agregó más detalles sobre ese momento: “Eso fue lo que me dijo. Este, que no vio nada, que regresó a su casa, que llamó a su padre y que después han venido a mi casa porque estaban buscando asesoría legal de mi papá, porque mi papá era el único abogado que conocían”.

    Adrián Villar y Francesca discutieron

    De acuerdo con los primeros intercambios de WhatsApp, la influencer Francesca Montenegro ofreció respaldo directo a quien en ese momento era su pareja tras el atropello. En las conversaciones, indicó que su padre, abogado de profesión, podía asumir la defensa legal y que incluso existía la posibilidad de contactar a “peces gordos”, en alusión a juristas de alto perfil que podrían intervenir en el caso.

    “Te juro, mi papi puede ser todo lo raro y extraño que puedo decir siempre, pero buen abogado es, tipo de verdad”, escribió Montenegro. Luego añadió: “Para mí no hay mejo defensor que uno que te quiere y conoce. Mi mamá pregunta si quieres que le cuente para ver si te pasa uno de sus peces gordos”.

    Sin embargo, estos no fueron los únicos chats que salieron a la luz, debido a que en unos textos conseguidos por La República, se puede ver cómo el joven y su novia, en aquel entonces, terminan peleándose debido a que la acusa de abandonarlo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Francesca Montenegro sacó a la luz el escalofriante acto de Adrián Villar tras atropellar a Lizeth Marzano: "Regresó al lugar"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

