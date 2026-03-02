En la emisión del domingo 1 de marzo de su programa Sin Rodeos, Milagros Leiva dedicó unos minutos a analizar la cobertura mediática del caso de la deportista Lizeth Marzano, fallecida el 17 de febrero en San Isidro. La periodista destacó especialmente el trabajo de Magaly Medina, quien en las últimas semanas ha compartido imágenes e información clave sobre el accidente, cuyo principal involucrado fue Adrián Villar, conductor del vehículo que terminó con la vida de Marzano.

Milagros Leiva agradece el trabajo de Medina tras el caso de Lizeth Marzano

Antes de comenzar la entrevista con Francesca Montenegro y sus padres, Leiva destacó la labor de la conductora de espectáculos, haciendo énfasis en el momento en que la “Urraca” difundió imágenes de los jóvenes cenando en un conocido restaurante de Surco, justo antes del accidente.

“Yo sí le quiero agradecer, y lo voy a decir públicamente, que me parece muy bien lo que hizo Magaly Medina porque ella ha mostrado imágenes de, por ejemplo, del restaurante Tanta, donde se ve a Francesca Montenegro con su exenamorado y con dos señores. […] Por supuesto, ha revelado imágenes que también mostró Panamericana y otros programas, y que estas dicen más que muchas cosas, pero si los protagonistas no hablan, uno puede especular más”, expresó.

La conductora señaló que otros programas de televisión también habían mostrado fragmentos de las mismas grabaciones, pero enfatizó que el trabajo periodístico tiene un alcance limitado si los protagonistas no ofrecen su versión de los hechos. “Las imágenes dicen muchas cosas, pero si los protagonistas no hablan, uno puede especular demasiado”, indicó, subrayando la importancia de que los involucrados brinden su testimonio directamente.