Revelan el grado de alcohol que habría tenido Laura Spoya en la sangre

Mamá de Laura Spoya confirma que su hija se encuentra en UCI

La madre de Laura Spoya dio declaraciones a la prensa, afirmando que su hija está en UCI. 

    Mamá de Laura Spoya confirma que su hija se encuentra en UCI | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    La modelo Laura Spoya se encuentra quizá pasando uno de los problemas más complicados de su vida, tras chocar su camioneta por quedarse dormida después de una fiesta. Tras esta situación, la madre de la conductora de televisión salió a declarar y afirmó que su hija se encuentra en UCI.

    La madrugada del jueves 12 de febrero se reveló que la conductora de televisión y exmiss Perú Laura Spoya había sufrido un accidente dentro de su camioneta. Las imágenes fueron reveladas por cámaras de seguridad, en donde se puede ver cómo la influencer pierde el control del vehículo. Tras esta situación, la madre de la integrante de 'La manada' dio detalles de la situación de su hija.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Programa 'La Manada' anuncia radical decisión tras revelar el VERDADERO estado actual de Laura Spoya luego de accidente

    Madre de Laura Spoya afirma que su hija se encuentra en UCI

    La madre de Laura Spoya fue captada llegando a la clínca en donde se encuentra su hija y en declaraciones para 'Latina' expresó que su hija se encuentra en UCI; sin embargo resaltó que la joven se encuentra que estaba estable pero adolorida.

    “Está en UCI. Necesita una operación por un problema en las vértebras pero después está estable, está adolorida pues”

