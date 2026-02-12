Wapa.pe
Ivana Yturbe se lleva sus maletas y sale del Cusco tras revelar que no se casará con Beto da Silva

Auto de Laura Spoya quedó destruido, pero algo clave la mantuvo a salvo

Laura Spoya sufrió un fuerte accidente en Surco durante la madrugada. El dosaje etílico fue negativo y las bolsas de aire evitaron consecuencias mayores.

    Auto de Laura Spoya quedó destruido, pero algo clave la mantuvo a salvo
    La presentadora de TV y streaming quedó mal herida tras fuerte choque. | Composición Wapa
    Auto de Laura Spoya quedó destruido, pero algo clave la mantuvo a salvo

    La madrugada del jueves 12 de febrero dejó en shock al mundo del espectáculo peruano. La modelo y conductora Laura Spoya, actual integrante del programa digital La Manada, protagonizó un fuerte accidente vehicular en el distrito de Surco.

    El siniestro ocurrió alrededor de las 3:30 a. m. en la cuadra 10 de la avenida El Polo, cuando la camioneta que conducía perdió el control y terminó impactando contra un muro. La violencia del choque dejó el vehículo prácticamente destruido y obligó a su traslado inmediato a una clínica local.

    Así quedó la camioneta tras el impacto

    Las imágenes posteriores al accidente evidenciaron la magnitud del golpe. La parte frontal del vehículo quedó completamente colapsada: parachoques destrozado, capó deformado y parrilla irreconocible. Los restos del impacto se dispersaron sobre la vía y las llantas delanteras resultaron severamente afectadas, al igual que el sistema de suspensión, dejando la unidad inoperativa.

    Uno de los elementos determinantes fue la activación automática de las bolsas de aire. Este sistema de seguridad se desplegó en fracciones de segundo, amortiguando el impacto y protegiendo la cabeza y el torso de la conductora. Según fuentes cercanas, este mecanismo fue clave para evitar consecuencias mayores considerando la energía del choque contra el muro.

    El detalle que evitó un desenlace fatal

    Tras el accidente, personal de bomberos y equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar para auxiliar a la conductora. Spoya fue trasladada en ambulancia a una clínica de Surco, donde permanece bajo observación médica. Su estado de salud se mantiene en reserva, mientras familiares y colegas han pedido respeto por su proceso de recuperación.

    No se reportaron peatones ni otros vehículos involucrados, lo que evitó un escenario aún más grave. El impacto fue exclusivamente contra la estructura del muro en una zona donde no había tránsito peatonal a esa hora.

    Las investigaciones ya están en marcha. La Policía y peritos especializados revisan cámaras de seguridad y realizan análisis técnicos para determinar las causas exactas del accidente. Entre las hipótesis preliminares se consideran el cansancio propio de la madrugada o una posible distracción al volante.

    El dosaje etílico practicado a la conductora dio resultado negativo, descartando la presencia de alcohol en su organismo al momento del siniestro.

    Reacciones y mensaje desde “La Manada”

    La noticia generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales. Compañeros del programa y seguidores expresaron preocupación por la salud de la exreina de belleza.

    Durante la transmisión de “La Manada”, el conductor Mario Irivarren compartió su sentir al iniciar el streaming: “Un poco complicado empezar este streaming el día de hoy, ya que todos hemos despertado con la noticia del accidente de Laura. Yo aún no salgo del shock y del asombro. Igual estamos aquí para intentar transmitirles la brevísima información que tenemos”.

    El equipo agradeció las muestras de cariño del público y reiteró que cualquier actualización oficial será comunicada por los canales correspondientes.

