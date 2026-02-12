El accidente de Laura Spoya ha inquietado a sus seguidores, alterando el tono del pódcast ‘La Manada’, donde se tomó una decisión inesperada durante su transmisión en vivo.

El accidente de Laura Spoya no solo ha generado preocupación entre sus seguidores, sino que también impactó directamente en la dinámica del pódcast ‘La Manada’. El equipo tomó una decisión inesperada durante su transmisión en vivo, marcada por la tensión y la incertidumbre sobre la salud de la conductora. La noticia cambió por completo el tono habitual del programa. Lo ocurrido evidenció el fuerte vínculo del equipo frente a una situación crítica.

Pódcast ‘La Manada’ toma importante decisión tras accidente de Laura Spoya

El podcast ‘La Manada’ inició la transmisión en vivo del streaming este jueves 12 de febrero con un corte atípico. Mario Irivarren y Gerardo Pe se lucieron preocupados al anunciar detalles del accidente que sufrió su compañera Laura Spoya en horas de la madrugada.

“Aún no salgo del shock y del asombro, pero igual estamos aquí para intentar transmitirles un poco de la brevísima información que tenemos. Creo que lo más importante de resaltar es que Laura se encuentra consciente, bajo un estado controlado, con un pronóstico aún un poco reservado, pero fuera de peligro”, comentó Mario Irivarren.

“Nada más toca esperar que pasen las horas para tener un diagnóstico más preciso sobre su condición”, añadió el exchico reality visiblemente conmocionado por lo ocurrido.

De acuerdo a Irivarren, la exreina de belleza se encuentra estable, aunque el pronóstico es reservado y se someterá a exámenes para descartar cualquier situación.

“Fuera de peligro, estable y consciente, pronóstico eso sí, todavía reservado, le tienen que hacer más exámenes, pero fuera de peligro, lo cual de por sí a mí, a Gerardo, al equipo, que somos como una familia, nos da cierta tranquilidad. Lo que tenga que venir de aquí en adelante, espero que esté en las mejores manos, igual esperemos que esté fuera de peligro”, sostuvo.

Los conductores agradecieron el apoyo y preocupación de los seguidores del podcast al estar al tanto de la salud y el estado de Laura. Mientras que el productor se mostró muy preocupado y expuso que estaría atravesando una situación difícil: “Si bien está estable, el panorama no es lo más agradable, la situación es complicada, hay vértebras comprometidas, no queremos dar detalles, especular más, es un momento que a todos nos agarra en shock, hay que tomarlo con calma. Ahorita lo más importante es la salud de Laura”.

De esta forma, estos decidieron culminar con su transmisión, debido a los ánimos que habría traído el aparatoso accidente sufrido por la conductora.