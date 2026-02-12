Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ivana Yturbe se lleva sus maletas y sale del Cusco tras revelar que no se casará con Beto da Silva

Programa 'La Manada' anuncia radical decisión tras revelar el VERDADERO estado actual de Laura Spoya luego de accidente

El accidente de Laura Spoya ha inquietado a sus seguidores, alterando el tono del pódcast ‘La Manada’, donde se tomó una decisión inesperada durante su transmisión en vivo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Programa 'La Manada' anuncia radical decisión tras revelar el VERDADERO estado actual de Laura Spoya luego de accidente
    Conductores de La Manada reaparecen tras accidente de Laura Spoya | Composición: Wapa Captura de pantalla - YouTube
    Programa 'La Manada' anuncia radical decisión tras revelar el VERDADERO estado actual de Laura Spoya luego de accidente

    El accidente de Laura Spoya no solo ha generado preocupación entre sus seguidores, sino que también impactó directamente en la dinámica del pódcast ‘La Manada’. El equipo tomó una decisión inesperada durante su transmisión en vivo, marcada por la tensión y la incertidumbre sobre la salud de la conductora. La noticia cambió por completo el tono habitual del programa. Lo ocurrido evidenció el fuerte vínculo del equipo frente a una situación crítica.

    wapa.pe

    VER MÁS: Sale a la luz el video del fuerte accidente vehicular que envió a Laura Spoya a emergencias

    Pódcast ‘La Manada’ toma importante decisión tras accidente de Laura Spoya

    El podcast ‘La Manada’ inició la transmisión en vivo del streaming este jueves 12 de febrero con un corte atípico. Mario Irivarren y Gerardo Pe se lucieron preocupados al anunciar detalles del accidente que sufrió su compañera Laura Spoya en horas de la madrugada.

    “Aún no salgo del shock y del asombro, pero igual estamos aquí para intentar transmitirles un poco de la brevísima información que tenemos. Creo que lo más importante de resaltar es que Laura se encuentra consciente, bajo un estado controlado, con un pronóstico aún un poco reservado, pero fuera de peligro”, comentó Mario Irivarren.

    “Nada más toca esperar que pasen las horas para tener un diagnóstico más preciso sobre su condición”, añadió el exchico reality visiblemente conmocionado por lo ocurrido.

    De acuerdo a Irivarren, la exreina de belleza se encuentra estable, aunque el pronóstico es reservado y se someterá a exámenes para descartar cualquier situación.

    “Fuera de peligro, estable y consciente, pronóstico eso sí, todavía reservado, le tienen que hacer más exámenes, pero fuera de peligro, lo cual de por sí a mí, a Gerardo, al equipo, que somos como una familia, nos da cierta tranquilidad. Lo que tenga que venir de aquí en adelante, espero que esté en las mejores manos, igual esperemos que esté fuera de peligro”, sostuvo.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Federico Salazar sorprende con impensada confesión sobre su matrimonio con Katia Condos: "Amor, cuándo me toca..."

    Los conductores agradecieron el apoyo y preocupación de los seguidores del podcast al estar al tanto de la salud y el estado de Laura. Mientras que el productor se mostró muy preocupado y expuso que estaría atravesando una situación difícil: “Si bien está estable, el panorama no es lo más agradable, la situación es complicada, hay vértebras comprometidas, no queremos dar detalles, especular más, es un momento que a todos nos agarra en shock, hay que tomarlo con calma. Ahorita lo más importante es la salud de Laura”.

    De esta forma, estos decidieron culminar con su transmisión, debido a los ánimos que habría traído el aparatoso accidente sufrido por la conductora.

    “Siento que no es momento como para continuar un programa alegre, divertido, como se ha caracterizado este programa. Regresamos mañana y le estaremos informando, los queremos, un beso y nos estamos viendo”, dijeron despidiéndose y cortando la transmisión.

    SOBRE EL AUTOR:
    Programa 'La Manada' anuncia radical decisión tras revelar el VERDADERO estado actual de Laura Spoya luego de accidente
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Sale a la luz el video del fuerte accidente vehicular que envió a Laura Spoya a emergencias

    Karla Tarazona furiosa deja set en vivo al escuchar que Christian Domínguez volvería con Pamela Franco

    Laura Spoya fue sometida a dosaje etílico tras accidente vehicular: Resultados salen a la luz

    ¿Qué hacía Laura Spoya horas antes de sufrir aparatoso accidente? Imágenes son clave

    Ivana Yturbe se lleva sus maletas y sale del Cusco tras revelar que no se casará con Beto da Silva

    Lo más vistos en Farándula

    Lluvía de críticas para Laura Spoya porque habría bebido alcohol horas antes del accidente en su camioneta

    ¿Sigue enamorado? Samahara Lobatón pone en aprietos a Youna y le pregunta si aún la ama: "Te quiero muchísimo"

    Korina Rivadeneira rompe su silencio con duro mensaje tras gesto público de indiferencia de Mario Hart: "Necesito continuar con mi vida"

    Pamela Franco responde a quienes critican a Christian por mujeriego: “Tienen el marido perfecto”

    Doña Peta festeja su cumpleaños a lo grande mientras Ana Paula Consorte sufre por agua en Trujillo

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    d'Uchis Sweets & Cakes

    Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;