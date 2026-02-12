Wapa.pe
Revelan el grado de alcohol que habría tenido Laura Spoya en la sangre

Brian Rullan expresó su ANGUSTIA tras el grave accidente de Laura Spoya: “Estoy sacado de onda”

Brian Rullan habló tras el accidente de Laura Spoya y confirmó que está fuera de peligro. Además, el dosaje etílico de la ex Miss Perú dio negativo.

    Brian Rullan expresó su ANGUSTIA tras el grave accidente de Laura Spoya: “Estoy sacado de onda”
    Ex esposo de la presentadora de TV rompió su silencio. | Composición Wapa
    Brian Rullan expresó su ANGUSTIA tras el grave accidente de Laura Spoya: “Estoy sacado de onda”

    La preocupación por la salud de Laura Spoya no solo movilizó a sus compañeros de trabajo, sino también a su entorno más cercano. En una edición especial de los espacios digitales 'Q' Bochinche' y 'Sin Más Qué Decir', los conductores lograron comunicarse en vivo con Brian Rullan, exesposo de la conductora, quien rompió su silencio tras el accidente que ella sufrió en Surco.

    Rullan se mostró visiblemente afectado por la noticia, aunque dejó claro que lo más importante es que la exreina de belleza se encuentra estable.

    “Lo más importante es que está bien”

    Durante la llamada telefónica en el pódcast conducido por María Pía Copello, el empresario mexicano describió el impacto que tuvo para él enterarse del accidente.

    “(Queríamos saber cómo se encuentra Laura) Estoy sacado de onda, agitado, nunca quieres despertar y ver tu teléfono, leer lo que estás leyendo. Lo más importante es que está bien, que es lo único que nos importa, está fuera de cualquier cosa (peligro), lo más importante”, expresó.

    Aunque evitó entrar en detalles sobre cómo ocurrió el siniestro o las circunstancias exactas del choque, reiteró que la prioridad es su recuperación. En ese mismo espacio confirmó que modificó por completo su agenda laboral para regresar al Perú.

    “Es lo único que les puedo decir, ella está bien, yo ya estoy comprando mi boleto para regresarme. Vine por chamba a Cancún y tenía que ir de chamba a Miami, pero tuve que cambiar todo por esto que está pasando ahorita. Ella está bien, que es lo más importante”, señaló.

    Cuando se le preguntó si la modelo estaba ingresando a una cirugía de emergencia, prefirió no confirmar ni desmentir la información. “(¿Ella está entrando a una cirugía, esto es correcto?), No tengo permiso de decir nada, solo puedo decir que está bien. Echen buenas vibras, pero está bien. Gracias a todo el mundo que se ha preocupado", concluyó.

    Dosaje etílico y reporte policial

    En paralelo, trascendió información oficial sobre el procedimiento realizado tras el accidente. De acuerdo con lo difundido por el influencer Samu, a través de su reportera, Laura Spoya fue sometida a un dosaje etílico cuyo resultado fue negativo.

    “Llegamos hace unos minutos a la comisaría de Monterrico (…) Lo que nos comentaron por interno es que el dosaje etílico de la conductora salió negativo, 0.20 es lo que encontraron entonces no quedó detenida por esta razón”, indicó la comunicadora.

    El resultado descartó la presencia de alcohol como factor determinante en el accidente ocurrido la madrugada del jueves 12 de febrero. Mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo sucedido, familiares, amigos y seguidores mantienen la expectativa sobre la evolución médica de la conductora.

