Brian Rullan confesó que quiso reconquistar a Laura Spoya y retomar su matrimonio: "La amo"

Brian Rullan confesó que intentó reconciliarse con Laura Spoya tras su separación, pero explicó por qué decidieron priorizar la amistad y el bienestar de sus hijos.

Meses después de que Laura Spoya anunciara públicamente el fin de su matrimonio, su expareja Brian Rullan decidió contar su versión. En una llamada con el programa ShowPe, el mexicano confesó que ambos evaluaron la posibilidad de retomar la relación, pero finalmente entendieron que no era el camino correcto.

La separación, hecha pública en mayo de 2025, estuvo marcada por una fuerte exposición mediática que, según la conductora, la afectó profundamente.

“Es un proceso largo y complicado el que estoy viviendo, nunca es fácil cuando una relación se termina, nunca es fácil cuando estás en proceso de separación”.

El intento de volver y la decisión de priorizar a sus hijos

Durante la entrevista, Brian Rullan explicó que sí existió un esfuerzo real por reconstruir el vínculo sentimental, aunque las circunstancias terminaron por imponerse. Según relató, ambos optaron por mantener una relación cordial pensando en el bienestar de su familia.

“Yo intenté mucho, pero las cosas no se dieron. Yo, honestamente, prefiero tener una amistad. Han pasado muchas cosas que ustedes han visto. Muchas cosas solo yo he visto y eso ha dificultado que haya algo amoroso”.

El empresario detalló que la convivencia posterior a la separación fue clave para entender que volver a casarse no era una opción viable, pese a que los sentimientos siguen presentes.

“Obviamente la amo, pero yo también te puedo amar y no dar ningún otro paso para ninguna otra cosa quiero ser su amigo. Aunque para mí, al principio, era difícil, pero llega un punto en que te pones a reflexionar y a ver las cosas y no llegas a nada no teniendo una amistad, porque al fin del día no sufre ella y no sufro yo, sufren los hijos, sufre la familia”.

Exesposo de Laura Spoya solo quiere la paz y tranquilidad de sus hijos

En otro momento de la conversación, Rullan aseguró que atraviesa una etapa distinta, enfocada en la estabilidad emocional de sus hijos y en evitar conflictos innecesarios.

“Yo siempre, de mi parte, voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que haya paz, tranquilidad y haya una buena amistad para los niños, que al fin del día a mí es lo único que me importa”.