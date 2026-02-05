Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Pamela López es buscada por la policía tras denuncia de su examiga y ella se desmorona

Brian Rullan confesó que quiso reconquistar a Laura Spoya y retomar su matrimonio: "La amo"

Brian Rullan confesó que intentó reconciliarse con Laura Spoya tras su separación, pero explicó por qué decidieron priorizar la amistad y el bienestar de sus hijos.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Brian Rullan confesó que quiso reconquistar a Laura Spoya y retomar su matrimonio: "La amo"
    Brian Rullan, exesposa de Laura Spoya, buscó retomar la relación. | Composición Wapa
    Brian Rullan confesó que quiso reconquistar a Laura Spoya y retomar su matrimonio: "La amo"

    Meses después de que Laura Spoya anunciara públicamente el fin de su matrimonio, su expareja Brian Rullan decidió contar su versión. En una llamada con el programa ShowPe, el mexicano confesó que ambos evaluaron la posibilidad de retomar la relación, pero finalmente entendieron que no era el camino correcto.

    La separación, hecha pública en mayo de 2025, estuvo marcada por una fuerte exposición mediática que, según la conductora, la afectó profundamente.

    “Es un proceso largo y complicado el que estoy viviendo, nunca es fácil cuando una relación se termina, nunca es fácil cuando estás en proceso de separación”.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Ariadna Vargas Llosa, nieta de Mario Vargas Llosa, sorprende al ingresar como candidata oficial del Miss Perú-USA 2026

    El intento de volver y la decisión de priorizar a sus hijos

    Durante la entrevista, Brian Rullan explicó que sí existió un esfuerzo real por reconstruir el vínculo sentimental, aunque las circunstancias terminaron por imponerse. Según relató, ambos optaron por mantener una relación cordial pensando en el bienestar de su familia.

    “Yo intenté mucho, pero las cosas no se dieron. Yo, honestamente, prefiero tener una amistad. Han pasado muchas cosas que ustedes han visto. Muchas cosas solo yo he visto y eso ha dificultado que haya algo amoroso”.

    El empresario detalló que la convivencia posterior a la separación fue clave para entender que volver a casarse no era una opción viable, pese a que los sentimientos siguen presentes.

    “Obviamente la amo, pero yo también te puedo amar y no dar ningún otro paso para ninguna otra cosa quiero ser su amigo. Aunque para mí, al principio, era difícil, pero llega un punto en que te pones a reflexionar y a ver las cosas y no llegas a nada no teniendo una amistad, porque al fin del día no sufre ella y no sufro yo, sufren los hijos, sufre la familia”.

    Exesposo de Laura Spoya solo quiere la paz y tranquilidad de sus hijos

    En otro momento de la conversación, Rullan aseguró que atraviesa una etapa distinta, enfocada en la estabilidad emocional de sus hijos y en evitar conflictos innecesarios.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Excantante de de Puro Sentimiento revela que vivía en casa de Christian Domínguez y confiesa visitas del cantante: "Me decía: '¿cómo hacemos?'"

    “Yo siempre, de mi parte, voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que haya paz, tranquilidad y haya una buena amistad para los niños, que al fin del día a mí es lo único que me importa”.

    Con estas declaraciones, Brian Rullan dejó claro que, aunque el amor no desapareció del todo, la prioridad hoy es construir una relación sana como padres y dejar atrás cualquier enfrentamiento.

    SOBRE EL AUTOR:
    Brian Rullan confesó que quiso reconquistar a Laura Spoya y retomar su matrimonio: "La amo"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Hija de Pamela López explota y difunde chats secretos tras informarse que la PNP buscó a su madre

    ¡La hace llorar! Hijo de Jefferson Farfán deja sin palabras a Melissa Klug con tremendo regalazo por su cumpleaños

    Hijo de Monserrat tomó insólita decisión tras difundirse que habría pagado sus estudios con dinero de Melcochita

    Reconocida cantante de cumbia anuncia su embarazo tras fuertes rumores: “Nos tomó por sorpresa a mi pareja y a mí”

    Excantante de de Puro Sentimiento revela que vivía en casa de Christian Domínguez y confiesa visitas del cantante: "Me decía: '¿cómo hacemos?'"

    Lo más vistos en Farándula

    Onelia Molina descarta boda con Mario Irivarren y revela inesperado motivo: “Siento que...”

    Artista de la lista de Christian Cueva afirma que Pamela López fue su “amante” y difunde encuentros en Trujillo

    Pamela López sorprende con PUBLICACIÓN tras apertura del mall de Pamela Franco y Cueva

    Mujeres trans revelan plantón en contra de Johanna San Miguel por comentarios señalados como “transfóbicos”

    ¿Quién fue Mery Espinoza? La exesposa de Melcochita que perdió la vida tras una dura batalla contra una grave enfermedad

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;