Ariadna Vargas Llosa, nieta de Mario Vargas Llosa, sorprende al ingresar como candidata oficial del Miss Perú-USA 2026

El Miss Perú-USA 2026 se amplía con la inclusión de Ariadna Vargas Llosa, nieta del reconocido escritor Mario Vargas Llosa . La joven competirá por la corona de Karla Bacigalupo.

Nieta de Mario Vargas Llosa debuta como candidata en el Miss Perú-USA 2026 | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

Nieta de Mario Vargas Llosa debuta como candidata en el Miss Perú-USA 2026 | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

El certamen Miss Perú-USA 2026 sigue ampliando su lista de aspirantes y reforzando el interés del público. Luego de anunciar a Adela Nicole Salas como su primera candidata oficial, la organización confirmó este miércoles 4 de febrero la incorporación de Ariadna Vargas Llosa al concurso. Su nombre no pasó desapercibido, tanto por su perfil profesional como por su reconocida herencia familiar, al ser nieta del escritor peruano Mario Vargas Llosa.

Nieta de Mario Vargas Llosa competirá en el Miss Perú-USA 2026

La joven competirá por la corona que actualmente ostenta Karla Bacigalupo, Miss Perú-USA 2025 y vigente Miss Perú 2025. La próxima edición del certamen, prevista para el primer trimestre del año, promete una contienda diversa, en la que convergen talento, identidad cultural y proyección internacional.

A través de sus plataformas oficiales, la organización del Miss Perú-USA presentó a Ariadna Vargas Llosa como la segunda candidata confirmada de la edición 2026. En su presentación se resaltó su vínculo con el mundo de la moda, el diseño y la creatividad, así como su interés por revalorizar expresiones culturales desde una mirada contemporánea.

Ariadna nació en España, es hija de padres peruanos y ha desarrollado gran parte de su vida entre Dubái y Nueva York. Esta experiencia multicultural le ha permitido construir una visión global, elemento que ahora suma a su participación en el certamen de belleza.

Además de su presencia en pasarelas y eventos de moda, Ariadna Vargas Llosa es fundadora de Beaustreet Shop, un concept store enfocado en promover la artesanía y el trabajo manual de creadores de distintas partes del mundo. Su proyecto busca destacar el valor de lo auténtico, apostando por un consumo consciente y responsable.

Con esta propuesta, la candidata combina tradición y modernidad, una narrativa que ahora llevará al escenario del Miss Perú-USA 2026, donde espera representar no solo belleza, sino también identidad cultural y visión emprendedora.

Ariadna Vargas Llosa se perfila como una de las favoritas del Miss Perú-USA

La nueva edición del Miss Perú-USA se prepara para coronar a la sucesora de Karla Bacigalupo, quien en 2025 no solo obtuvo el título del certamen, sino que luego fue elegida Miss Perú, representando al país en el Miss Universo. Bajo la presidencia de Jessica Newton y la dirección de Pao Maravi, el concurso apunta a consolidar un perfil de mujeres con liderazgo, preparación y proyección internacional.

En ese escenario, el nombre de Ariadna Vargas Llosa comienza a captar la atención. Su participación suma expectativa al certamen, que busca continuar con una línea de representantes capaces de destacar tanto dentro como fuera del país.

¿Quién es Ariadna Vargas Llosa y a qué se dedica?

Ariadna es hija de Gonzalo Vargas Llosa, funcionario del ACNUR, y de Josefina Said, y forma parte de la familia del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, fallecido el 13 de abril de 2025. Desde temprana edad, creció en un entorno multicultural que marcó su desarrollo personal y académico.

Su educación incluye estudios en internados de Suiza y formación universitaria en ciudades como Boston y Madrid. Es profesional en Relaciones Públicas, cuenta con un máster en Fashion Management y ha complementado su preparación académica en Ginebra, experiencia que fortaleció su visión sobre diversidad cultural y responsabilidad social.