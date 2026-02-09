Samahara Lobatón se encuentra pasando uno de los momentos más complicados de su vida.

La influencer Samahara Lobatón asombró la mañana del lunes 9 de febrero tras compartir un inesperado mensaje en su cuenta oficial de Instagram. Recordemos que la joven, hasta hace algunas semanas, solo estaba utilizando sus redes para compartir publicidad.

Sin embargo; este lunes, Samahara quiso enviar unas fuertes palabras en contra de todas las personas que la vienen criticando o juzgando por sus últimas acciones. ¿Qué fue lo que quiso dejar en claro Samahara? Te lo contamos en la siguiente nota.

Samahara Lobatón se defiende en su cuenta de Instagram

La hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón sigue usando sus redes sociales para trabajar con las marcas, pero entre dichas historias, dejó un insólito mensaje que deja en claro su posición y la forma de ver la vida que tiene en ese momento.

“Nadie me hará dudar de la excelente mujer que soy y del buen corazón que tengo. Aunque a veces fallé con mi carácter, jamás falló con mi lealtad y apoyo”, fue el mensaje que la hija de Melissa Klug compartió en su cuenta de Instagram.