Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, jugadores de Alianza Lima , son acusados de abuso sexual por una joven de 22 años, según informó un programa de televisión.

Los jugadores de Alianza Lima, Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, se convirtieron en protagonistas de los más recientes titulares y no precisamente por una buena hazaña deportiva. Luego de que se diera a conocer en el programa argentino del canal ‘A24’, que una joven argentina denuncia a los tres futbolistas acusándolos de abuso sexual, estos sorprendieron con su reacción a solo minutos de enterarse de la denuncia. ¿Qué hicieron?

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña sorprenden con inesperada reacción

En el noticiero argentino ‘Otra Mañana’ se dio a conocer la denuncia de una mujer de 22 años, quien ante la justicia de Argentina acusó a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña se abuso sexual, lo que de inmediato generó repercusiones en los futbolistas.

El club blanquiazul se pronunció tomando la decisión de separar de forma indefinida a los peloteros. Sin embargo, se dio a conocer que estos se encontraban en el Estadio Alejandro Villanueva en el momento en que se expuso la denuncia y al enterarse de esta noticia decidieron retirarse de Matute aproximadamente a las 10:30 a.m., según se expuso en ‘América Deportes’.

"Desde que llegamos el entrenamiento estaba pactado a las 10 de la mañana, sin embargo, estos tres jugadores salieron entre 10:15 y 10:30 de la mañana. Los tuvimos acá, no quisieron dar declaraciones a la prensa y salieron muy rápidos, pero por lo que entendemos, la primera decisión que tuvo Pablo Guede fue separarlos, ya con el comunicado del club podemos confirmar esta noticia", sostuvo el reportero.

El comunicador se encontraba en el lugar y cuando tuvo la intención de abordarlos, los futbolistas se negaron a dar la cara y por el contrario abandonaron el estadio con evidente apuro, lo que dejaría entrever su rechazo a dar declaraciones con respecto a la indignante polémica que ahora los rodea.

Con la noticia al aire, también se reveló que 50 barristas de Alianza Lima habrían ingresado al estadio para encarar a los directivos tras exponerse esta denuncia.

