Milena Warthon RESPONDE FUERTE a críticas por usar corta prenda en Fiesta de la Virgen de la Candelaria: | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

La cantante Milena Warthon fue parte de las tradicionales danzas en la festividad de la Virgen de la Candelaria, una de las celebraciones culturales y religiosas más importantes del Perú. Sin embargo, su participación no estuvo exenta de polémica, ya que en redes sociales surgieron numerosas críticas por el vestuario que utilizó, especialmente por la longitud de su pollera, que algunos consideraron demasiado corta para la ocasión.

Las imágenes del atuendo de la artista, de 25 años, se difundieron rápidamente y generaron comparaciones con otras figuras que también participaron en el evento, como Emilia Drago y Mayella Lloclla, a quienes varios usuarios calificaron de “elegantes” por haber optado por pantalón y, según comentarios, no intentar “llamar la atención”.

Frente a la ola de cuestionamientos, la ganadora de Festival de Viña del Mar no se quedó callada y utilizó sus redes sociales para responder. “Solo buscan faltarme el respeto”, manifestó.

Milena Warthon aclara por qué usó una pollera más corta

A través de un video en TikTok, la intérprete explicó que la elección del vestuario no fue intencional, sino consecuencia de un inconveniente con la confección del traje. Según contó, el conjunto no llegó en la talla solicitada y el problema se presentó poco antes de viajar.

“Yo pedí un traje talla S, pero por alguna razón me llegó uno talla L. Un día antes de viajar me dijeron que solo podían cambiarme la pollera. La pollerita nueva que me enviaron sí me quedaba bien en la cintura, pero mis proporciones son... Pensé igual usar una pollera un poco más pequeña; no le hace daño a nadie. Por eso decidí no posponer mi viaje a Candelaria porque realmente no es un problema”, detalló.

En el mismo video, Milena mostró algunos de los mensajes negativos que recibió y respondió con firmeza a quienes la señalaron por su vestimenta.

“Mi pollera está muy chica porque el traje estaba muy grande (el corset) y, como se darán cuenta, todas tenemos distintos tipos de cuerpo. Eso no me hace ser vulgar, los vulgares son los que sexualizan absolutamente todo y siempre ponen el ojo en cosas que no deberían tener importancia. Si a alguien no le gusta mi traje, el siguiente año vienen a bailar y se ponen el suyo como les guste, besos”, expresó la cantante de Warmisitay.

“Yo no hago las cosas para complacer a nadie”

Finalmente, la artista reflexionó sobre el trasfondo de las críticas y cuestionó los estándares que suelen imponerse sobre el cuerpo femenino.