¿CIERRE definitivo? La playa más concurrida por los limeños podría permanecer CERRADA, advierte alcalde

La municipalidad evalúa una medida extrema ante la contaminación constante: el cierre total de una de las playas más visitadas de Lima.

La playa más concurrida por los limeños enfrenta un posible cierre definitivo por contaminación | Composición: Wapa / Dara Rojas

La Municipalidad de Chorrillos lanzó una severa advertencia sobre el futuro de la playa Agua Dulce. El balneario, uno de los más concurridos por los limeños durante el verano, podría no reabrir tras el cierre programado para este domingo 15 de febrero si continúa el grave problema de contaminación.

El alcalde del distrito, Richard Cortez Melgarejo, explicó que la medida responde a razones de salubridad, protección ambiental y convivencia ciudadana. El anuncio se realizó durante una convocatoria oficial de prensa, donde se dejó en claro que el cierre no necesariamente será temporal.

“La razón específica y tácita es que la gente no ha aprendido absolutamente nada. Llevamos años. Esto no es una situación de un verano, esto es una situación de concientización que lleva más de veinticinco años sin que se haya tomado la decisión más clara. Y el mejor mensaje de enviarle a nuestros visitantes es el cierre de la playa. No lleguemos al punto del cierre absoluto”.

Impacto social y económico en decenas de familias

El alcalde reconoció que la decisión afecta directamente a los comerciantes que dependen de la actividad en la playa. Según detalló, cerca de 65 comerciantes trabajan de manera permanente en la zona, lo que involucra a alrededor de 100 familias.

“En toda la playa trabajan mucho más de cien familias. Entonces, el impacto es fuerte, sí, pero para problemas tan complicados, necesitamos decisiones drásticas y esto es algo drástico”.

Desde la municipalidad señalaron que se sostuvieron reuniones previas con los comerciantes para informarles sobre la situación, aunque se priorizó el bienestar colectivo y la salud pública.

Un problema que se arrastra desde hace años

Cortez Melgarejo fue enfático al señalar que la acumulación de basura responde a una conducta reiterada de los visitantes, pese a los esfuerzos diarios del personal municipal de limpieza, que inicia labores desde las cuatro de la madrugada.

“La gente realmente es cochina”. El alcalde reiteró que, pese al trabajo constante, los residuos superan la capacidad de respuesta del municipio, convirtiendo el problema en una amenaza permanente. “El único y mejor mensaje es el cierre de la playa”.

Cifras que preocupan a las autoridades

Las cifras presentadas por el alcalde reflejan la magnitud del problema. Según información difundida por Canal N, durante un solo fin de semana se llegan a recolectar cerca de 20 toneladas de basura, mientras que desde diciembre se han acumulado aproximadamente 250 toneladas de residuos.

Entre los desechos se han encontrado plásticos, restos orgánicos, pañales y residuos arrastrados por la marea, algunos incluso con contenido fecal, lo que representa un riesgo para la salud pública y la fauna marina.

“Cuando la marea sube, arrastra residuos y la corriente marítima hace que llegue a la playa Agua Dulce e incluso pescadores con ciertos residuos fecales”.

Sin excepciones y con efecto en distritos vecinos

La Municipalidad de Chorrillos confirmó que el cierre del domingo 15 de febrero será estricto y sin excepciones. Además, crece la preocupación en distritos colindantes como Barranco, donde autoridades temen que playas como Los Yuyos se vean abarrotadas por bañistas que usualmente acuden a Agua Dulce.