¡Golpe al bolsillo! Banco de la Nación comenzará a cobrar por este servicio que antes era GRATUITO

Lady Gaga convierte el Super Bowl 2026 en un homenaje a Latinoamérica con un impactante vestido azul

Junto a Bad Bunny, Lady Gaga deslumbró con un vestido plisado de volantes en capas y un detalle floral inspirado en la flor nacional de Puerto Rico.

    Lady Gaga convierte el Super Bowl 2026 en un homenaje a Latinoamérica con un impactante vestido azul
    El look de Lady Gaga para el Super Bowl 2026 es una carta de amor a la cultura latina.
    Lady Gaga convierte el Super Bowl 2026 en un homenaje a Latinoamérica con un impactante vestido azul

    Sin duda, la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl quedó para la historia. El artista llevó todo el sabor latino al Levi's Stadium con un show cargado de éxitos, guiños culturales y una puesta en escena inolvidable. Pero no fue el único en elevar la noche: la sorpresiva aparición de Lady Gaga también dio de qué hablar, especialmente por su impactante atuendo, muy distinto a su estilo habitual y alineado con la celebración latina del espectáculo.

    Lady Gaga convierte el Super Bowl 2026 en un homenaje a Latinoamérica con un vestido azul de impacto

    La gran sorpresa del medio tiempo llegó cuando Lady Gaga apareció junto a Bad Bunny, desatando euforia inmediata. La cantante deslumbró con un vestido largo azul celeste, de silueta fluida y capas que evocaban un traje de baile latino.

    El diseño, creado a medida por LUAR, firma fundada por el dominicano Raúl López, incorporó una flor roja en el hombro que hacía juego con sus tacones, reforzando el simbolismo cultural del look. El tono azul también fue interpretado como un guiño a referencias históricas vinculadas a Puerto Rico, sumando profundidad al estilismo.

    La elección no fue casual: Gaga se alineó con la celebración de la identidad latina presente en todo el espectáculo. LUAR incluso compartió detalles del proceso creativo, confirmando que la moda también fue protagonista de una noche histórica.

    Usuarios reaccionan al espectacular atuendo de Lady Gaga en el Super Bowl 2026

    La presentación de Lady Gaga en el Super Bowl se convirtió en un tributo a la estética latinoamericana y en el complemento perfecto para la histórica actuación de Bad Bunny. Su vestido destacó y desató elogios y entusiasmo en redes sociales.

    Lady Gaga cantó de maravilla y su vestido. ¡Menudo espectáculo!”, comentó un fan en X, mientras que otro usuario escribió: "¿Lady Gaga le da a esta canción un toque más latino y le añade música latina ? ¿Y el vestido? ¡Qué bonito!". Además, otro seguidor expresó: "Lady Gaga se veía tan bonita que necesito ese vestido inmediatamente".

    La cultura latinoamericana brilló con fuerza durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de esta noche, tanto en la propuesta musical liderada por Bad Bunny junto a sus invitados especiales, como en la cuidada selección de vestuario, diseñada y lucida de manera intencional para una actuación que ya es considerada monumental.

    Lady Gaga convierte el Super Bowl 2026 en un homenaje a Latinoamérica con un impactante vestido azul
