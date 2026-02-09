Junto a Bad Bunny, Lady Gaga deslumbró con un vestido plisado de volantes en capas y un detalle floral inspirado en la flor nacional de Puerto Rico.

El look de Lady Gaga para el Super Bowl 2026 es una carta de amor a la cultura latina.

Sin duda, la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl quedó para la historia. El artista llevó todo el sabor latino al Levi's Stadium con un show cargado de éxitos, guiños culturales y una puesta en escena inolvidable. Pero no fue el único en elevar la noche: la sorpresiva aparición de Lady Gaga también dio de qué hablar, especialmente por su impactante atuendo, muy distinto a su estilo habitual y alineado con la celebración latina del espectáculo.

Lady Gaga convierte el Super Bowl 2026 en un homenaje a Latinoamérica con un vestido azul de impacto

La gran sorpresa del medio tiempo llegó cuando Lady Gaga apareció junto a Bad Bunny, desatando euforia inmediata. La cantante deslumbró con un vestido largo azul celeste, de silueta fluida y capas que evocaban un traje de baile latino.

El diseño, creado a medida por LUAR, firma fundada por el dominicano Raúl López, incorporó una flor roja en el hombro que hacía juego con sus tacones, reforzando el simbolismo cultural del look. El tono azul también fue interpretado como un guiño a referencias históricas vinculadas a Puerto Rico, sumando profundidad al estilismo.

La elección no fue casual: Gaga se alineó con la celebración de la identidad latina presente en todo el espectáculo. LUAR incluso compartió detalles del proceso creativo, confirmando que la moda también fue protagonista de una noche histórica.

Usuarios reaccionan al espectacular atuendo de Lady Gaga en el Super Bowl 2026

La presentación de Lady Gaga en el Super Bowl se convirtió en un tributo a la estética latinoamericana y en el complemento perfecto para la histórica actuación de Bad Bunny. Su vestido destacó y desató elogios y entusiasmo en redes sociales.

“Lady Gaga cantó de maravilla y su vestido. ¡Menudo espectáculo!”, comentó un fan en X, mientras que otro usuario escribió: "¿Lady Gaga le da a esta canción un toque más latino y le añade música latina ? ¿Y el vestido? ¡Qué bonito!". Además, otro seguidor expresó: "Lady Gaga se veía tan bonita que necesito ese vestido inmediatamente".