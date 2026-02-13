Wapa.pe
Samahara Lobatón acepta viajar a EE. UU. con Youna tras la polémica con Bryan Torres y revela cuándo partirá. La reacción del barbero sorprendió.

    La situación personal de Samahara Lobatón vuelve a estar en el ojo público luego de anunciar que dejará el Perú para viajar a Estados Unidos y reencontrarse con Youna, padre de su hija. La decisión se da en un momento sensible, tras la reciente polémica con Bryan Torres y en medio del complicado estado de salud del barbero, quien enfrenta una dura lucha contra el cáncer.

    wapa.pe

    El anuncio se dio durante transmisiones en vivo para promover una rifa solidaria a favor de Youna. En esos encuentros, seguidores propusieron reunir dinero para que Samahara viajara y se reencontrara con el padre de su hija.

    “La gente ha preguntado si la gente hace una dinámica para comprarte tu pasaje. ¿Vendrías a Estados Unidos? (No es solo el pasaje, es la estadía, alquiler de carro). Te quedas en la casa de tu tía en Florida, no mientas, donde nos hemos quedado los 15 días”, expresó.

    Al inicio, Samahara tomó la propuesta con ligereza, pero luego confirmó que viajaría. Aclaró que su prioridad es la salud de su hijo menor, quien permanece en UCI y necesita cuidados constantes.

    Sí (iría), pero mi hijo debe salir de UCI para dejarla con mi abuela. (Bueno respondió, sí vendría gente). Llevo a mi hija para que vea a su papá”, manifestó, precisando que su viaje dependerá de la evolución favorable del menor y de contar con el apoyo familiar necesario para poder organizar su ausencia.

    wapa.pe

    Youna emocionado por posible viaje de su hija y Samahara Lobatón

    Las declaraciones de la influencer provocaron una reacción inmediata en Youna, quien evidenció su entusiasmo ante la posibilidad de reencontrarse no solo con su hija, sino también con la madre de la menor, en un escenario muy distinto al de años atrás, cuando su vínculo estaba rodeado de conflictos y exposiciones públicas.

    Cuando bajes del avión paras en mis brazos para abrazar (...) Me sentiría feliz estando con mi hija, yo te juro que mi semblante cambia cada vez que Xianna está cerca (...) En el hospital, no llamaba a mi hija porque me iba a derrumbar”, expresó el barbero, conmovido, al detallar lo importante que es para él su hija en este complejo momento de salud.

