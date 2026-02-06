Melissa Klug sorprendió al apoyar a Youna en su lucha contra la leucemia, dejando atrás diferencias por un gesto solidario y humano.

En medio de un inicio de año complicado, Melissa Klug sorprendió al compartir una publicación de Youna, expareja de su hija Samahara Lobatón. El joven, padre de su primera nieta, atraviesa un momento delicado luego de confirmar que su cáncer se agravó. Además, perdió su trabajo y decidió lanzar una rifa pro salud. El gesto solidario de Klug no pasó desapercibido y dejó atrás las diferencias del pasado.

Melissa Klug sorprende con gesto hacia Youna tras su rifa pro salud

Youna continúa enfrentando una difícil lucha contra la leucemia. Semanas atrás hizo público su diagnóstico y, desde ese momento, ha venido relatando a sus seguidores el complejo tratamiento médico que atraviesa. También explicó que la enfermedad ha ido debilitando progresivamente su organismo y que, en los últimos días, surgieron nuevas complicaciones que incluso afectan su corazón, lo que generó mayor preocupación.

Ante los chequeos permanentes, las terapias y la imposibilidad de mantener un trabajo estable, optó por lanzar una rifa pro salud para cubrir parte de sus gastos médicos. Mediante sus redes sociales difundió un flyer para invitar a colaborar; cada boleto tiene un costo de 15 soles e incluye varios premios.

En este contexto, Melissa Klug decidió apoyarlo compartiendo la publicación en sus historias. "Por favor si pueden colaborar y compartir", escribió.

Rifa solidaria busca cubrir tratamiento médico de Youna

Los premios de la rifa incluyen montos de dinero en efectivo, detalle que ha motivado a muchos de sus seguidores a sumarse a la iniciativa solidaria. “Leo todos sus mensajes y sus recetas para subir mis defensas. Es impresionante la cantidad de apoyo que vengo recibiendo desde que decidí contarles lo que estoy pasando mediante el video (...) Yo sigo luchando, con miedo a veces, con esperanza otras, pero siempre con ganas de salir adelante”, afirmó Youna.