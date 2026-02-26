ONPE lanzó WEB OFICIAL para conocer tu local votación: verifica si eres miembro de mesa con tu DNI

La ONPE lanzo el link para que todos los peruanos puedan verificar su local de votación en las Elecciones Generales 2026. Además, puedes ver si eres miembro de mesa.

Tras muchas semanas de espera, la Oficina Nacional de Procesos Electores (ONPE) ya habilitó la web oficial para que los ciudadanos puedan conocer su local de votación, ya que se acerca las Elecciones Generales 2026. Para ingresar a esta información, solo tienes que ingresar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) en la plataforma oficial.

Tomar en cuenta que la elección de local de votación se llevó a cabo considerando las preferencias colocadas previamente por la ciudadanía que usaron el aplicativo “Elige tu local de votación”. Las personas que no participaron en ese proceso fueron ubicadas en las instituciones disponibles en su distrito.

¿Cómo saber dónde te toca votar en las Elecciones Generales 2026?

El trámite puede realizarse en pocos pasos. Solo es necesario acceder a la página web oficial de la ONPE (INGRESA AQUÍ) e introducir el número de DNI. Al instante, el sistema mostrará el local de votación asignado, la mesa correspondiente y demás información relevante.