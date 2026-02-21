A pocos días de las Elecciones Generales 2026, la ONPE habilitará un link oficial para que los ciudadanos consulten su local de votación.

¡Atención, ciudadanos! La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispondrá de una nueva opción en su plataforma digital para que cada votante pueda consultar rápida y seguro su local de votación, a pocos días de las Elecciones Generales 2026. La web de la ONPE también permitirá conocer si fuiste elegido como miembro de mesa tras el sorteo del 29 de enero. AQUÍ te presentamos la guía completa para averiguar tu centro de sufragio de manera sencilla.

¿Cómo saber dónde y cuál será mi local de votación?

Desde el 25 de enero, la ONPE comenzó a enviar correos electrónicos a los ciudadanos que utilizaron el aplicativo “Elige tu Local de Votación”, por lo que el lugar asignado se puede verificar en el mensaje recibido en el correo registrado. Cabe recordar que la entidad permitió elegir tres opciones cercanas para emitir el voto, y de esas tres, una se asigna de manera aleatoria.

Otra consulta: si deseas conocer el número de mesa donde te corresponde votar y quiénes integran el equipo de miembros electorales, solo necesitas ingresar tu DNI en el siguiente LINK a partir del 15 de febrero; no obstante, hasta el momento la plataforma aún no se encuentra activa.

Local de votación asignado automáticamente si no eliges

Si no elegiste tu local de votación mediante la plataforma “Elige tu Local de Votación”, la ONPE asignará automáticamente un lugar para que emitas tu voto. Esta asignación se realiza tomando en cuenta la disponibilidad de locales y el distrito registrado en tu DNI, garantizando que todos los ciudadanos tengan un lugar designado para sufragar, incluso si no seleccionaron previamente su ubicación preferida.