Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal confirma corte de agua este sábado 21 de febrero por hasta 8 horas: este distrito se verá afectado

¿Cómo ubicar tu local de votación en las Elecciones Generales 2026 solo con tu DNI? Sigue estos pasos

A pocos días de las Elecciones Generales 2026, la ONPE habilitará un link oficial para que los ciudadanos consulten su local de votación.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Cómo ubicar tu local de votación en las Elecciones Generales 2026 solo con tu DNI? Sigue estos pasos
    ¿Cómo ubicar tu local de votación en las Elecciones Generales 2026 solo con tu DNI? | Composición Wapa
    ¿Cómo ubicar tu local de votación en las Elecciones Generales 2026 solo con tu DNI? Sigue estos pasos

    ¡Atención, ciudadanos! La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispondrá de una nueva opción en su plataforma digital para que cada votante pueda consultar rápida y seguro su local de votación, a pocos días de las Elecciones Generales 2026. La web de la ONPE también permitirá conocer si fuiste elegido como miembro de mesa tras el sorteo del 29 de enero. AQUÍ te presentamos la guía completa para averiguar tu centro de sufragio de manera sencilla.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Hijo de la pareja de Marisel Linares sería la persona que habría atropellado a campeona de buceo

    ¿Cómo saber dónde y cuál será mi local de votación?

    Desde el 25 de enero, la ONPE comenzó a enviar correos electrónicos a los ciudadanos que utilizaron el aplicativo “Elige tu Local de Votación”, por lo que el lugar asignado se puede verificar en el mensaje recibido en el correo registrado. Cabe recordar que la entidad permitió elegir tres opciones cercanas para emitir el voto, y de esas tres, una se asigna de manera aleatoria.

    Otra consulta: si deseas conocer el número de mesa donde te corresponde votar y quiénes integran el equipo de miembros electorales, solo necesitas ingresar tu DNI en el siguiente LINK a partir del 15 de febrero; no obstante, hasta el momento la plataforma aún no se encuentra activa.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: ¡PERÚ ARDERÁ! Senamhi ALERTA por aumento de temperaturas con picos de 33 °C en estas zonas

    Local de votación asignado automáticamente si no eliges

    Si no elegiste tu local de votación mediante la plataforma “Elige tu Local de Votación”, la ONPE asignará automáticamente un lugar para que emitas tu voto. Esta asignación se realiza tomando en cuenta la disponibilidad de locales y el distrito registrado en tu DNI, garantizando que todos los ciudadanos tengan un lugar designado para sufragar, incluso si no seleccionaron previamente su ubicación preferida.

    Más de 27 millones de peruanos elegirán cargos importantes para el Perú en las Elecciones Generales que se realizarán el domingo 12 de abril de 2026 de 7 a. m. a 5 p. m.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Cómo ubicar tu local de votación en las Elecciones Generales 2026 solo con tu DNI? Sigue estos pasos
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    ¡APAGÓN TOTAL! Confirman CORTE DE LUZ MASIVO el 20 y 21 de febrero por hasta 10 horas en estos DISTRITOS

    Hijo de la pareja de Marisel Linares sería la persona que habría atropellado a campeona de buceo

    Marisel Linares se pronuncia tras revelarse que auto que provocó la muerte de Lizeth Marzano está a su nombre

    Juliana Oxenford arremetió contra Marisel Linares tras atropello a campeona de buceo

    SENAMHI emite alerta roja: luvias torrenciales impactarán en estos tres departamentos del país por 24 horas

    Lo más vistos en Ocio

    Campeona peruana de buceo libre fallece tras violento atropello en plena vía de San Isidro: Chofer se habría dado a la fuga

    Feriado de Semana Santa 2026: estas son las fechas exactas de los próximos días libres

    SENASA declaró EMERGENCIA fitosanitaria NACIONAL por feroz insecto que ingresó al país desde la INDIA

    ¡PERÚ ARDERÁ! Senamhi ALERTA por aumento de temperaturas con picos de 33 °C en estas zonas

    ES OFICIAL | 3 reconocidas universidades peruanas cerrarán en marzo del 2026: Conoce qué pasará con sus alumnos

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;