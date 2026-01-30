La ONPE habilitó una plataforma para que verificar su designación como miembro de mesa en las Elecciones 2026, donde más de 820 mil ciudadanos asumirán este rol.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puso a disposición de la ciudadanía una herramienta oficial para verificar quiénes fueron designados como miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026. En total, más de 820 mil ciudadanos a nivel nacional deberán asumir este rol clave durante la jornada electoral.

Consulta si fuiste designado miembro de mesa para las Elecciones 2026

Con el objetivo de facilitar el acceso a esta información, la ONPE habilitó una plataforma digital de consulta rápida. Para saber si has sido seleccionado, debes seguir estos pasos:

Accede a la página oficial de la ONPE mediante el enlace autorizado: [ LINK ]

] Ingresa tu número de DNI en el espacio indicado.

Revisa el resultado de la consulta para confirmar si figuras en la lista.

En caso de haber sido elegido, el sistema detallará el cargo asignado: presidente, secretario, tercer miembro o suplente.

El vocero de la ONPE, Franz Paz Retuerto, informó en conferencia de prensa que la relación oficial también será difundida de manera presencial en las oficinas descentralizadas del organismo. Además, personal autorizado se encargará de colocar la información en puntos estratégicos y zonas de alta concurrencia en distintas regiones del país.

Desde la institución recomiendan realizar la verificación con anticipación para cumplir adecuadamente con esta obligación ciudadana. Asimismo, recordaron que los miembros de mesa recibirán una capacitación básica previa, además del incentivo económico y el día de descanso remunerado que establece la normativa vigente.

¿Qué incentivo económico recibirán quienes cumplan el rol de miembro de mesa?

Las personas designadas para asumir la conducción de las mesas de votación recibirán una retribución económica equivalente al 3 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), monto que asciende a S/165. Este pago funciona como un reconocimiento por participar activamente en una función clave del proceso electoral. A ello se suma el beneficio legal de un día libre remunerado en el centro laboral para quienes ejerzan este deber ciudadano.

Con el fin de que los seleccionados desempeñen correctamente sus funciones, deberán participar en una jornada de capacitación corta, cuya duración oscila entre una hora y media y dos horas. En estas sesiones se explican los procedimientos para la instalación de la mesa, el manejo de la votación, el conteo de sufragios y el llenado adecuado de la documentación electoral.

¿Qué funciones cumplen los miembros de mesa durante la jornada electoral?

Los miembros de mesa tienen a su cargo la organización y conducción del acto de votación. Entre sus responsabilidades se encuentran la apertura e instalación de la mesa de sufragio, la supervisión del proceso mientras los ciudadanos emiten su voto, el escrutinio de los resultados y la entrega formal de las actas al cierre de la jornada.