ONPE realiza sorteo este 29 de enero: revisa aquí si eres miembro de mesa

ONPE realizará el sorteo nacional de miembros de mesa para las Elecciones 2026 . Consulta si fuiste elegido, conoce el pago, multas y próximos pasos.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) pondrá en marcha este jueves 29 de enero el proceso de selección aleatoria de ciudadanos que cumplirán el rol de miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026. Esta etapa es clave para garantizar la transparencia, legalidad y correcto desarrollo de la jornada electoral.

A través del sorteo se designará a más de 820.000 personas en todo el país, quienes asumirán funciones esenciales el día de la votación: desde la instalación de mesas hasta el conteo de votos y la entrega de actas oficiales.

¿Cómo saber si fuiste elegido por la ONPE?

Una vez finalizado el sorteo, los ciudadanos podrán verificar si fueron seleccionados ingresando a la plataforma digital de la ONPE. Para realizar la consulta, solo deberán colocar su número de DNI y acceder al resultado de forma inmediata.

El sistema indicará si el ciudadano fue designado como miembro de mesa titular o suplente, además de mostrar su local de votación actualizado. En cada mesa se eligen seis personas, quienes deberán presentarse desde las 6:00 a. m. el día de las elecciones para instalar correctamente el módulo de votación.

Pago y sanciones para los miembros de mesa

La ONPE otorgará un incentivo económico de S/120 a quienes cumplan de manera correcta con su labor durante la jornada electoral del 12 de abril. Este monto se entregará como reconocimiento por el servicio prestado.

Por el contrario, aquellos ciudadanos que hayan sido seleccionados y no se presenten a cumplir con su función serán sancionados con una multa de S/275, de acuerdo con la normativa electoral vigente.

Tachas y capacitaciones: lo que sigue tras el sorteo

Tras la publicación oficial de la lista de seleccionados, la ONPE abrirá un periodo de tachas, donde los ciudadanos podrán presentar impedimentos legales que les impidan ejercer el cargo.