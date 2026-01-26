¿Te cambiaron de local de votación? Consulta dónde votar en las Elecciones 2026

ONPE ya asignó los locales de votación para las elecciones 2026 y explicó qué pasa si no elegiste uno. Conoce cómo consultar tu centro y cuándo se sortearán los miembros de mesa.

Este es el paso a paso para verificar tu local de votación.

Con el calendario electoral cada vez más cerca, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya activó el sistema que define dónde votará cada ciudadano en las Elecciones Generales 2026. Esta información es clave, ya que permitirá a los electores conocer con anticipación su local asignado y planificar mejor su jornada de votación.

Si participaste en el aplicativo digital habilitado por la ONPE, ya deberías estar recibiendo novedades en tu correo. Y si no lo hiciste, también hay noticias importantes que debes conocer.

¿Cómo saber cuál es tu local de votación para las elecciones 2026?

Desde el domingo 25 de enero, la ONPE inició el envío de correos electrónicos dirigidos exclusivamente a quienes usaron la plataforma “Elige tu Local de Votación”, una herramienta digital que permitió a los ciudadanos proponer hasta tres opciones de locales donde preferían emitir su voto.

Este sistema buscó reducir tiempos de traslado, evitar aglomeraciones y mejorar la experiencia del sufragio, asignando locales cercanos al domicilio registrado en el DNI.

En los próximos meses, la ONPE habilitará nuevamente su portal web oficial para que todos los electores puedan consultar su local definitivo con solo ingresar su número de documento.

¿Qué ocurre si no elegiste ningún local en el aplicativo?

Para quienes no realizaron este trámite digital, la ONPE también tiene un procedimiento establecido. Según explicó el subgerente de Relaciones Interinstitucionales de la entidad, Rafael Arias, estos ciudadanos serán asignados automáticamente.

La distribución se hará de forma aleatoria, pero priorizando la cercanía al domicilio: “El sistema asignaría de manera aleatoria a los ciudadanos a los centros de votación que no llegaron a ser ocupados en su totalidad; no obstante, esto les garantiza la cercanía del domicilio”.

Es decir, aunque no hayas participado en la selección, no perderás tu derecho al voto ni te enviarán a una zona lejana, pero sí podrías tener un local distinto al de procesos anteriores.

Sorteo de miembros de mesa: fecha confirmada

Otro punto clave del cronograma electoral es la elección de los miembros de mesa. La ONPE ya realizó una selección preliminar el 23 de enero, como paso previo al sorteo oficial.

El sorteo definitivo está programado para este jueves 29 de enero, fecha en la que se conocerá quiénes asumirán esta responsabilidad cívica durante las elecciones del 2026.