Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal confirma corte de agua este sábado 21 de febrero por hasta 8 horas: este distrito se verá afectado

Hijo de la pareja de Marisel Linares sería la persona que habría atropellado a campeona de buceo

Según Carlos Orozco, el auto lo estaba conduciendo Adrián Villar de 21 años. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Hijo de la pareja de Marisel Linares sería la persona que habría atropellado a campeona de buceo
    Hijo de la pareja de MARISEL LINARES sería la persona que habría ATR0PELLADO a campeona de buceo | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Hijo de la pareja de Marisel Linares sería la persona que habría atropellado a campeona de buceo

    Poco a poco se van conociendo nuevos detalles sobre la trágica muerte de la deportista nacional Lizeth Marzano, quien falleció luego de ser atropellada durante la madrugada del 18 de febrero en el distrito limeño de San Isidro.

    Tras el accidente, se reveló que el vehículo involucrado figuraba a nombre de la periodista Marisel Linares, de Willax TV, quien posteriormente emitió un comunicado aclarando que el auto ya no estaba en su poder. Sin embargo, en las últimas horas surgió nueva información sobre quién habría estado al volante.

    Durante la más reciente emisión de su programa de YouTube Ouke, el conductor Carlos Orozco afirmó en vivo que recibió datos que vincularían al conductor con el entorno cercano de la comunicadora. Según lo que relató, el chofer sería una persona conocida por la periodista y mantendría una relación directa con su familia, ya que se trataría del hijo de la pareja de Linares.

    de Linares.

    “Me dicen que la información es que el vehículo era de su pareja, lo estaba usando su pareja y el que maneja en ese momento era el hijo de su pareja. No se ha hecho presente”, comentó Orozco durante la transmisión, mientras sus compañeros seguían atentos la revelación.

    Estas nuevas versiones continúan generando interés en torno al caso, que ha causado gran conmoción en el ámbito deportivo y en la opinión pública, mientras se espera que las investigaciones oficiales determinen responsabilidades.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hijo de la pareja de Marisel Linares sería la persona que habría atropellado a campeona de buceo
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    SENAMHI emite alerta roja: luvias torrenciales impactarán en estos 3 departamentos del país por 24 horas

    ¡APAGÓN TOTAL! Confirman CORTE DE LUZ MASIVO el 20 y 21 de febrero por hasta 10 horas en estos DISTRITOS

    Sedapal confirma corte de agua este sábado 21 de febrero por hasta 8 horas: este distrito se verá afectado

    SENASA declaró EMERGENCIA fitosanitaria NACIONAL por feroz insecto que ingresó al país desde la INDIA

    ¿PRECIO del DÓLAR cambia tras juramentación del mandatario José María Balcázar?

    Lo más vistos en Tendencias

    Pago de utilidades 2026: Los TRES FACTORES INDISPENSABLES que definen si te toca el DEPÓSITO

    ¿NO HABRÁ invierno en Lima? Senamhi hace sorpresivo anuncio tras llegada de El Niño Costero a la ciudad

    WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares desde fines de febrero 2026: ¿está el tuyo?

    Kyara Villanella enfrenta firme a Keiko Fujimori por afirmar que tendría a bebé si fuese víctima de abuso: "No significa que pensemos igual"

    La caída de Lamborgini en Perú: Descubre por qué estos helados no lograron vencer a D’Onofrio

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;