Hijo de la pareja de MARISEL LINARES sería la persona que habría ATR0PELLADO a campeona de buceo | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Poco a poco se van conociendo nuevos detalles sobre la trágica muerte de la deportista nacional Lizeth Marzano, quien falleció luego de ser atropellada durante la madrugada del 18 de febrero en el distrito limeño de San Isidro.

Tras el accidente, se reveló que el vehículo involucrado figuraba a nombre de la periodista Marisel Linares, de Willax TV, quien posteriormente emitió un comunicado aclarando que el auto ya no estaba en su poder. Sin embargo, en las últimas horas surgió nueva información sobre quién habría estado al volante.

Durante la más reciente emisión de su programa de YouTube Ouke, el conductor Carlos Orozco afirmó en vivo que recibió datos que vincularían al conductor con el entorno cercano de la comunicadora. Según lo que relató, el chofer sería una persona conocida por la periodista y mantendría una relación directa con su familia, ya que se trataría del hijo de la pareja de Linares.

de Linares.

“Me dicen que la información es que el vehículo era de su pareja, lo estaba usando su pareja y el que maneja en ese momento era el hijo de su pareja. No se ha hecho presente”, comentó Orozco durante la transmisión, mientras sus compañeros seguían atentos la revelación.