Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡APAGÓN TOTAL! Confirman CORTE DE LUZ MASIVO el 20 y 21 de febrero por hasta 10 horas en estos DISTRITOS

Marisel Linares cuestionada tras conocerse que auto a su nombre provocó la muerte de deportista Lizeth Marzano: "¿A quién estás protegiendo?"

Marisel Linares usó sus redes para lanzar un comunicado y aclarar todo lo sucedido; sin embargo, los usuarios se han pronuniado, exigiendo explicaciones.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Marisel Linares cuestionada tras conocerse que auto a su nombre provocó la muerte de deportista Lizeth Marzano: "¿A quién estás protegiendo?"
    Marisel Linares cuestionada en redes
    Marisel Linares cuestionada tras conocerse que auto a su nombre provocó la muerte de deportista Lizeth Marzano: "¿A quién estás protegiendo?"

    El fallecimiento de Lizeth Marzano generó conmoción en el ámbito deportivo y colocó en el foco de atención a Marisel Linares, comunicadora vinculada al canal Willax. El trágico hecho ocurrió la noche del 17 de febrero en la avenida Camino Real, en el distrito de San Isidro, cuando un vehículo atropelló a la deportista mientras realizaba actividad física en la vía pública.

    Tras el impacto, el automóvil —un sedán negro con lunas polarizadas— se dio a la fuga, lo que provocó una fuerte reacción de rechazo e indignación por la ausencia de auxilio inmediato.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Marisel Linares se pronuncia tras revelarse que auto que provocó la muerte de Lizeth Marzano está a su nombre

    Horas después, durante la madrugada, se confirmó la muerte de Marzano, integrante de la selección peruana de apnea y reconocida por su destacada trayectoria en deportes acuáticos. Como parte de las diligencias, la investigación policial logró ubicar el vehículo implicado, el cual aún figuraba registrado a nombre de Marisel Linares.

    Usuarios en redes cuestionan a Marisel Linares

    En paralelo, en redes sociales se multiplicaron los mensajes de usuarios que exigen explicaciones a la periodista y piden que se aclare quién fue el autor del atropello. La presión digital ha ido en aumento, con llamados a que se identifique al conductor y se determinen responsabilidades en el marco de la investigación en curso.

    <strong>Usuarios en redes cuestionan a Marisel Linares</strong>
    Usuarios en redes cuestionan a Marisel Linares

    "Di el nombre de la persona que vendiste el auto, si no seras tambien culpable", "Estás poniendo de tu parte para quedar peor", "O sea salgo a correr y viene un carro a nombre de una periodista y aquí no paso nada", fueron algunos de los comentarios contra la periodista, debido a que hasta el momento no se conoce la identidad del autor del atropello porque se dio a la fuga.

    Marisel Linares lanzó comunicado en redes

    Frente al incremento de cuestionamientos, Linares difundió un pronunciamiento mediante su cuenta de Instagram. En dicho comunicado señaló: “Con mucho pesar, he tomado conocimiento de que un vehículo registrado a mi nombre, protagonizó un terrible accidente de tránsito que causó la muerte de la joven Lizeth Marsano Noguera”.

    wapa.pe

    La comunicadora precisó que el vehículo involucrado dejó de estar bajo su responsabilidad desde septiembre del año pasado y que actualmente se encuentra en posesión de otra persona.

    “Quiero dejar en claro que ese auto, desde setiembre del año pasado, ya no está en mi poder, sino en el de una tercera persona, quien enfrentará el proceso que corresponda. Reitero que yo no manejaba ese vehículo”, afirmó Linares, deslindando de los hechos y remarcando que colaborará con las autoridades en caso sea requerida.

    SOBRE EL AUTOR:
    Marisel Linares cuestionada tras conocerse que auto a su nombre provocó la muerte de deportista Lizeth Marzano: "¿A quién estás protegiendo?"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Marisel Linares se pronuncia tras revelarse que auto que provocó la muerte de Lizeth Marzano está a su nombre

    ¿PRECIO del DÓLAR cambia tras juramentación del mandatario José María Balcázar?

    ¿Cómo se le dice a la gente NACIDA en San Juan de Lurigancho? Es más CURIOSO de lo que imaginabas

    Marisel Linares cuestionada tras conocerse que auto a su nombre provocó la muerte de deportista Lizeth Marzano: "¿A quién estás protegiendo?"

    ¡APAGÓN TOTAL! Confirman CORTE DE LUZ MASIVO el 20 y 21 de febrero por hasta 10 horas en estos DISTRITOS

    Lo más vistos en Ocio

    Examen San Marcos 2025: Estas son las carreras con menos postulantes y las más accesibles para ingresar

    "The bear'", temporada 3 CAPÍTULOS COMPLETOS en español latino: LINK para ver serie con Jeremy Allen-White

    Revelan la carrera olvidada que nadie la estudia HOY que será clave en el mundo dentro de 10 años

    Kyara Villanella enfrenta firme a Keiko Fujimori por afirmar que tendría a bebé si fuese víctima de abuso: "No significa que pensemos igual"

    Corte de agua este martes 17 de febrero por hasta 8 horas: horarios y distritos afectados, según Sedapal

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;