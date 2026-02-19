Marisel Linares cuestionada tras conocerse que auto a su nombre provocó la muerte de deportista Lizeth Marzano: "¿A quién estás protegiendo?"

Marisel Linares usó sus redes para lanzar un comunicado y aclarar todo lo sucedido; sin embargo, los usuarios se han pronuniado, exigiendo explicaciones.

El fallecimiento de Lizeth Marzano generó conmoción en el ámbito deportivo y colocó en el foco de atención a Marisel Linares, comunicadora vinculada al canal Willax. El trágico hecho ocurrió la noche del 17 de febrero en la avenida Camino Real, en el distrito de San Isidro, cuando un vehículo atropelló a la deportista mientras realizaba actividad física en la vía pública.

Tras el impacto, el automóvil —un sedán negro con lunas polarizadas— se dio a la fuga, lo que provocó una fuerte reacción de rechazo e indignación por la ausencia de auxilio inmediato.

Horas después, durante la madrugada, se confirmó la muerte de Marzano, integrante de la selección peruana de apnea y reconocida por su destacada trayectoria en deportes acuáticos. Como parte de las diligencias, la investigación policial logró ubicar el vehículo implicado, el cual aún figuraba registrado a nombre de Marisel Linares.

Usuarios en redes cuestionan a Marisel Linares

En paralelo, en redes sociales se multiplicaron los mensajes de usuarios que exigen explicaciones a la periodista y piden que se aclare quién fue el autor del atropello. La presión digital ha ido en aumento, con llamados a que se identifique al conductor y se determinen responsabilidades en el marco de la investigación en curso.

"Di el nombre de la persona que vendiste el auto, si no seras tambien culpable", "Estás poniendo de tu parte para quedar peor", "O sea salgo a correr y viene un carro a nombre de una periodista y aquí no paso nada", fueron algunos de los comentarios contra la periodista, debido a que hasta el momento no se conoce la identidad del autor del atropello porque se dio a la fuga.

Marisel Linares lanzó comunicado en redes

Frente al incremento de cuestionamientos, Linares difundió un pronunciamiento mediante su cuenta de Instagram. En dicho comunicado señaló: “Con mucho pesar, he tomado conocimiento de que un vehículo registrado a mi nombre, protagonizó un terrible accidente de tránsito que causó la muerte de la joven Lizeth Marsano Noguera”.

La comunicadora precisó que el vehículo involucrado dejó de estar bajo su responsabilidad desde septiembre del año pasado y que actualmente se encuentra en posesión de otra persona.