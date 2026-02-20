Wapa.pe
¡APAGÓN TOTAL! Confirman CORTE DE LUZ MASIVO el 20 y 21 de febrero por hasta 10 horas en estos DISTRITOS

¡PERÚ ARDERÁ! Senamhi ALERTA por aumento de temperaturas con picos de 33 °C en estas zonas

La reducida presencia de nubes durante el mediodía incrementa de manera considerable la radiación ultravioleta y aumenta el peligro de una exposición directa al sol, advirtió el Senamhi.

    El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó que, desde este viernes 20 hasta el lunes 23 de febrero, la temperatura durante el día en la costa sur registrará un aumento de intensidad fuerte a extrema.

    El organismo técnico señaló que, en ese lapso, las temperaturas máximas se ubicarán entre 29 ℃ y 33 ℃, un comportamiento poco habitual para la temporada, sobre todo en áreas donde la población no suele enfrentar valores tan altos.

    wapa.pe

    Asimismo, indicó que este escenario estará acompañado por una baja cobertura nubosa al mediodía, lo que favorecerá un incremento considerable de la radiación ultravioleta (UV).

    El Senamhi precisó que las regiones más afectadas serán Arequipa, Moquegua y Tacna. En Arequipa, el impacto alcanzará a las provincias de Camaná, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y la ciudad de Arequipa. En Moquegua, las zonas comprometidas serán Mariscal Nieto e Ilo, mientras que en Tacna se verán involucradas Candarave, Jorge Basadre, Tarata y la capital regional.

    Según el pronóstico, durante las tardes se esperan ráfagas de viento de hasta 35 km/h, lo que podría levantar polvo y reducir la visibilidad en algunas carreteras. Esta dinámica, sumada a las altas temperaturas y la intensa radiación, configura un panorama atmosférico atípico para el sur del litoral peruano.

    De manera paralela, el Senamhi informó que las lluvias continuarán en diversos sectores de la franja costera hasta el 22 de febrero, aunque con variaciones en su intensidad y frecuencia según la zona.

    En la costa norte, se prevén acumulados diarios de entre 20 y 45 mm; en la costa central, los valores fluctuarán entre 0.2 y 5 mm/día; mientras que en la costa sur las precipitaciones se situarán entre 0.5 y 3 mm/día, manteniéndose la variabilidad climática observada en las últimas semanas.

    El informe oficial también señala que, durante las tardes y noches, aumentará la nubosidad y la sensación de calor, lo que podría intensificar la percepción térmica tanto en zonas urbanas como rurales.

    Finalmente, se estima la presencia de vientos con velocidades cercanas a 25 km/h en distintos puntos de la región, por lo que se exhorta a la ciudadanía a informarse por los canales oficiales del Senamhi y a tomar precauciones frente a las condiciones meteorológicas anunciadas.

    ¡PERÚ ARDERÁ! Senamhi ALERTA por aumento de temperaturas con picos de 33 °C en estas zonas

Omar Moller
