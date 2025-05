El ascenso rápido provocó que burbujas de nitrógeno quedaran atrapadas en sus tejidos, ocasionando severas inflamaciones. Este fenómeno, conocido como síndrome de descompresión, puede generar graves complicaciones si no se trata de inmediato. En el caso de Willy, la falta de una descompresión adecuada fue determinante para su estado actual.

Desde el accidente, Willy ha enfrentado una transformación física, dolorosa y progresiva. Su cuerpo empezó a hincharse de forma anormal, con abultamientos notorios en el abdomen, tórax y extremidades . Estas deformidades no solo han afectado su movilidad, sino que le han causado un constante malestar físico. Su respiración incluso produce un silbido en el pecho debido a la presión interna.

Más allá del sufrimiento físico, Willy ha tenido que lidiar con el rechazo social. El juicio ajeno y las palabras crueles han sido una carga difícil de soportar. “Durante tres años he recibido llamadas de varias personas: 'Estás hecho un monstruo, ¿cómo te has deformado?'. Me entró una depresión… Que la gente te ponga calificativos y te vea con lástima… Pasaron ideas por mi cabeza…", confesó a la BBC, reflejando el impacto emocional que ha enfrentado.